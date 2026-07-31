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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة بالتعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، بالتزامن مع اقتراب إحدى أبرز المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، والتي تمنح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وينتظر الموظفون صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء بشأن موعد تطبيق الإجازة، وما إذا كانت ستمنح في يومها المحدد أو يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقا للسياسة التي تتبعها الحكومة في بعض الإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا. ويعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتحظى هذه المناسبة باهتمام واسع بين المواطنين، إذ تمثل إحدى الإجازات الرسمية التي تتيح فرصة للراحة، أو قضاء الوقت مع الأسرة، أو إنجاز الالتزامات الشخصية.

وفي حال صدور قرار بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، كما حدث في بعض المناسبات الرسمية خلال السنوات الماضية، فسيحصل العاملون على عطلة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية تشمل الخميس والجمعة والسبت، إلا أن ذلك يظل مرهونا بقرار رسمي يصدر عن مجلس الوزراء.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

الفئات المستفيدة من إجازة المولد النبوي الشريف

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف الفئات التالية:

العاملون بالوزارات.
العاملون بالمصالح الحكومية.
العاملون بالهيئات العامة.
العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
العاملون بشركات القطاع العام.
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

وتطبق الإجازة وفقا للضوابط والقرارات الرسمية المنظمة للعطلات داخل كل جهة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، تشمل الإجازات المتبقية خلال عام 2026 ما يلي:

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة.

ويترقب العاملون في مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المختصة بإعلان مواعيد الإجازات الرسمية وآلية تطبيقها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

المولد النبوي الشريف

يعد المولد النبوي الشريف من أعظم المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحرص الكثيرون على إحياء هذه الذكرى بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته العطرة، والمشاركة في الفعاليات الدينية والاجتماعية، إلى جانب استثمار الإجازة الرسمية في قضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأقارب، انتظارا لما يصدر من قرارات رسمية بشأن موعد تطبيق الإجازة.

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