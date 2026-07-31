قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأنابيب البوتاجاز.. خطة حكومية لتوصيل الغاز إلى 75% من قرى مصر
لغز البقعة الحمراء.. لماذا تبدو أفريقيا وكأنها تحترق من الفضاء؟
وزير الخارجية لـ رئيس الصومال يجدد رفض مصر أي انتهاك لسيادة ووحدة بلاده
نقابات تعلن دعمها للدولة عقب حادث دمياط.. وتؤكد: الاصطفاف خلف القيادة السياسية
دبلوماسيون سابقون : شفافية التعامل مع حادث دمياط تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وتؤكد التكاتف الوطني لحماية الأمن القومي
لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات
جديد في الزمالك.. حسم أزمة وكيل بيزيرا وتشكيل الجهاز الفني وصرف المستحقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟
قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر
إسبانيا: مقتل 18 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى سبتة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
بعمر 66 عاما.. وفاة أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا فرانكو باريزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات

السرعات المقررة
السرعات المقررة
محمد غالي

يحرص عدد كبير من قائدي السيارات على معرفة السرعات المقررة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية والساحليه، خاصة مع انتشار الرادارات، بهدف تجنب الغرامات والالتزام بقواعد المرور.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

الالتزام بالسرعات يحميك من الحوادث والمخالفات

يمثل الالتزام بالسرعات المحددة أحد أهم عوامل تحقيق السلامة المرورية، إذ تسهم الرادارات المنتشرة على الطرق في مراقبة السرعات وضبط المخالفين، بما يحد من الحوادث ويحافظ على أرواح مستخدمي الطريق.

كما أن معرفة السرعة القصوى المسموح بها على كل طريق تساعد السائقين على تجنب المخالفات المالية، إلى جانب توفير قيادة أكثر أمانا واستقرارا.

السرعات المقررة على الطريق الساحلي

حدد قانون المرور واللائحة التنفيذية السرعات المسموح بها على الطريق الساحلي بنحو 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبدأ السرعات المنظمة على طرق الإسكندرية الصحراوي – مطروح – السلوم – العلمين بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، وفقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 المعدل للمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

وجاءت السرعات على هذه الطرق كالتالي:

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات النقل الثقيل.
70 كيلومترا في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.
80 كيلومترا في الساعة لباقي المركبات الملاكي.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

السرعات داخل المدن

حدد قانون المرور السرعات القصوى داخل المدن على النحو التالي:

40 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

ألزم القانون جميع المركبات بعدم تجاوز سرعة 40 كيلومترا في الساعة داخل المناطق السكنية والصناعية والسياحية، حفاظا على سلامة المواطنين.

السرعات على الطرق السريعة والرئيسية بين المحافظات

بالنسبة للطرق التي تخضع لإشراف المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، جاءت السرعات المقررة كالآتي:

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات نصف المقطورة.
70 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.
80 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

السرعات على الطرق الصحراوية

تشمل الطرق الصحراوية: القاهرة – الإسكندرية، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، القاهرة – السويس، القاهرة – بلبيس، الإسكندرية – مطروح – السلوم، القاهرة – الفيوم، ووادي النطرون – العلمين.

وجاءت السرعات المقررة عليها كالتالي:

70 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات نصف المقطورة.
80 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.
90 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع السيارات.

ماذا ينص قانون المرور؟

تنص المادة (48) من قانون المرور على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تمكنه من السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق، وكثافة الحركة المرورية، ومستوى الرؤية، والظروف الجوية، وحالة المركبة وحمولتها، بما يضمن إمكانية التوقف الآمن عند الضرورة.

كما تؤكد المادة (49) عدم جواز السير بسرعة منخفضة دون مبرر، إذا كان ذلك يؤدي إلى إعاقة حركة المرور أو التأثير على انسيابها.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

نصائح مهمة لقائدي السيارات

مع التوسع في استخدام الرادارات الإلكترونية على الطرق، أصبح الالتزام بالسرعات القانونية ضرورة للحفاظ على السلامة وتجنب المخالفات. 

وينصح السائقون بالالتزام بالإرشادات التالية:

الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها.
متابعة اللوحات الإرشادية والالتزام بالتعليمات المرورية.
خفض السرعة عند المنحنيات ومداخل المدن والمناطق المزدحمة.
مراعاة تغير السرعات المقررة وفقا لحالة الطريق أو الظروف الجوية.
الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتقليل مخاطر الحوادث.

ويظل الالتزام بقواعد المرور والسرعات القانونية الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الحوادث، والحفاظ على سلامة السائقين والركاب، إلى جانب تجنب الغرامات والمخالفات المرورية.

السرعات المقررة سرعات انتشار الرادارات الرادارات الإلكترونية الرادارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

انجى اليماني

اليماني تبحث تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بحلايب وشلاتين

جامعة القاهرة

"جامعة القاهرة" توافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة.. وتؤكد مواصلة دعم المتفوقين

الطقس في مصر

الطقس اليوم| أجواء شديدة الحرارة.. وتحذيرات جديدة من الشواطئ

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد