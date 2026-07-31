لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات

يحرص عدد كبير من قائدي السيارات على معرفة السرعات المقررة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية والساحليه، خاصة مع انتشار الرادارات، بهدف تجنب الغرامات والالتزام بقواعد المرور.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

الالتزام بالسرعات يحميك من الحوادث والمخالفات

يمثل الالتزام بالسرعات المحددة أحد أهم عوامل تحقيق السلامة المرورية، إذ تسهم الرادارات المنتشرة على الطرق في مراقبة السرعات وضبط المخالفين، بما يحد من الحوادث ويحافظ على أرواح مستخدمي الطريق.

كما أن معرفة السرعة القصوى المسموح بها على كل طريق تساعد السائقين على تجنب المخالفات المالية، إلى جانب توفير قيادة أكثر أمانا واستقرارا.

السرعات المقررة على الطريق الساحلي

حدد قانون المرور واللائحة التنفيذية السرعات المسموح بها على الطريق الساحلي بنحو 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبدأ السرعات المنظمة على طرق الإسكندرية الصحراوي – مطروح – السلوم – العلمين بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، وفقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 المعدل للمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

وجاءت السرعات على هذه الطرق كالتالي:

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات النقل الثقيل.

70 كيلومترا في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.

80 كيلومترا في الساعة لباقي المركبات الملاكي.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

السرعات داخل المدن

حدد قانون المرور السرعات القصوى داخل المدن على النحو التالي:

40 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

ألزم القانون جميع المركبات بعدم تجاوز سرعة 40 كيلومترا في الساعة داخل المناطق السكنية والصناعية والسياحية، حفاظا على سلامة المواطنين.

السرعات على الطرق السريعة والرئيسية بين المحافظات

بالنسبة للطرق التي تخضع لإشراف المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، جاءت السرعات المقررة كالآتي:

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات نصف المقطورة.

70 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.

80 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

السرعات على الطرق الصحراوية

تشمل الطرق الصحراوية: القاهرة – الإسكندرية، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، القاهرة – السويس، القاهرة – بلبيس، الإسكندرية – مطروح – السلوم، القاهرة – الفيوم، ووادي النطرون – العلمين.

وجاءت السرعات المقررة عليها كالتالي:

70 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وسيارات نصف المقطورة.

80 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.

90 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

100 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع السيارات.

ماذا ينص قانون المرور؟

تنص المادة (48) من قانون المرور على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تمكنه من السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق، وكثافة الحركة المرورية، ومستوى الرؤية، والظروف الجوية، وحالة المركبة وحمولتها، بما يضمن إمكانية التوقف الآمن عند الضرورة.

كما تؤكد المادة (49) عدم جواز السير بسرعة منخفضة دون مبرر، إذا كان ذلك يؤدي إلى إعاقة حركة المرور أو التأثير على انسيابها.

السرعات المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية في مصر

نصائح مهمة لقائدي السيارات

مع التوسع في استخدام الرادارات الإلكترونية على الطرق، أصبح الالتزام بالسرعات القانونية ضرورة للحفاظ على السلامة وتجنب المخالفات.

وينصح السائقون بالالتزام بالإرشادات التالية:

الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها.

متابعة اللوحات الإرشادية والالتزام بالتعليمات المرورية.

خفض السرعة عند المنحنيات ومداخل المدن والمناطق المزدحمة.

مراعاة تغير السرعات المقررة وفقا لحالة الطريق أو الظروف الجوية.

الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتقليل مخاطر الحوادث.

ويظل الالتزام بقواعد المرور والسرعات القانونية الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الحوادث، والحفاظ على سلامة السائقين والركاب، إلى جانب تجنب الغرامات والمخالفات المرورية.