افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده للطلاب الوافدين

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عن قرب افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر كلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، في بيان، أن افتتاح الفرع العاشر يتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب الوافدين للالتحاق ببرامج متخصصة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفق المنهج الأزهري الوسطي، مشيرة إلى أن المدرسة تستهدف جميع الطلاب الوافدين بمختلف المراحل الدراسية (ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والدراسات العليا)، بإشراف نخبة من علماء الأزهر الشريف المتخصصين وأصحاب السند العالي في القرآن الكريم وعلومه.

مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

وأضافت مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن الدراسة بالمدرسة تتيح الفرصة للطلاب المتميزين للقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما أنها مجانية بالكامل، مع منح شهادات تقدير للمتميزين، وتقديم مكافآت مالية وعينية، وإجازات وأسانيد في القرآن الكريم، ودورات متخصصة في القراءات والروايات المتواترة، وشرح متون التجويد والقراءات والإقراء بها، وتأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات والمحافل الدولية، وتوزيع المصاحف وكتب التجويد، وإعداد مشروعات تخرج متميزة، وتنظيم رحلات ثقافية ومعسكرات صيفية للطلاب المتميزين، إلى جانب البرامج التثقيفية والإثرائية في تفسير القرآن الكريم وإعرابه، وإجراء اختبار لتحديد المستوى قبل بدء الدراسة، وتقديم وجبات غذائية للدارسين.

وأشارت الدكتورة نهلة الصعيدي إلى أن الدراسة تعقد ثلاثة أيام أسبوعيًا: الأحد والثلاثاء والخميس، على أن يُعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب قريبًا عن موعد بدء الدراسة وآليات التسجيل واختبارات تحديد المستوى، داعيًا جميع الطلاب الوافدين إلى متابعة الصفحات الرسمية للمركز لمعرفة جميع التفاصيل أولًا بأول.

يأتي افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في إطار رسالة الأزهر الشريف الهادفة إلى نشر القرآن الكريم وتعليمه، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.