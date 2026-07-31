تعرف على حقيقة وفاة والد الفنان تامر حسني

تعرض والد الفنان تامر حسني الي وعكة صحية ادت الي نقله الي احدي المستشفيات.

ونفي مصدر مقرب من تامر حسني ما تردد عن وفاة والده، مؤكدًا ان الامر لا يتعدي سوي وعكة صحية، ويضع حاليًا الي رعاية في احدي المستشفيات.

وكان قد أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن نفاد جميع تذاكر حفل الفنان تامر حسنى، المقرر إقامته مساء الأحد 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها على إنستجرام البوستر الدعائي للحفل، بتعليق: «نفدت التذاكر».

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا.





