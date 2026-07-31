البحث عن شاب تعرض للغرق فى مياه البحر بمطروح

تواصل فرق البحث والإنقاذ وعدد من المتطوعين جهود البحث عن جثمان شاب الذى لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر بالأبيض وسط استمرار عمليات التمشيط منذ وقوع الحادث،

غريق الأبيض

كان شاب قد تعرض للغرق في مياه البحر بالأبيض مساء امس الخميس وسط استمرار عمليات البحث داخل البحر للعثور على الجثمان وانتشاله

تحذير مدينة مرسى مطروح

كانت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، حذرت فى بيان إعلامي، رواد الشواطئ من السباحة فى الشواطئ المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج وتيارات السحب ووقوع حالات غرق.

شواطئ محظور السباحة فيها

وحذرت مدينة مرسى مطروح لليوم الثالث على التوالي، رواد الشواطئ من السباحة كل من شواطئ "الأبيض، أم الرخم،عجيبة"، وفى مزارات كليوباترا وصخرة ليلي مراد، وذلك نظرًا لارتفاع الأمواج.

الشواطئ الآمنة

وأكدت رئاسة المدينة، إمكانية الاستمتاع بالسباحة فى الشواطئ الآمنة وهى شواطئ "روميل، النخيل، البسنت، مطروح العام، العوام ، الليدو".