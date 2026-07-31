موعد ومكان جنازة الدهشوري حرب

كشف المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء الراحل يوسف الدهشوري حرب عن موعد ومكان صلاة الجنازة علي والده .

وكتب محمد الدهشوري عبر فيسبوك: والدي و حبيبي و سندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله،صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير .

وتوفي اليوم الجمعة، اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء يوسف الدهشوري حرب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": والدي و حبيبي و سندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله".