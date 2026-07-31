قامة رياضية كبيرة.. طارق السيد ينعى الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة السابق

توفي اليوم، الجمعة، اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونعى الإعلامي طارق السيد، الراحل يوسف الدهشوري بكلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع فيسبوك كاتبا: "إنا لله وإنّا اليه راجعون.. اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق في ذمة الله".

وقال المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء يوسف الدهشوري حرب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "والدي وحبيبي وسندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله".

ويعد الراحل قامة رياضية كبيرة، حيث كان لاعبا في نادي الترسانة، وتولى رئاسة اتحاد الكرة المصري.