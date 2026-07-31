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«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي
لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

تنسيق 2026
تنسيق 2026
عبد العزيز جمال

يتزايد بحث طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم الحاصلين على مجموع 80% عن الكليات التي يمكن الالتحاق بها، بالتزامن مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات 2026، وترقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية.

ويعتمد كثير من الطلاب وأولياء الأمور حاليًا على تنسيق الجامعات 2025 كمؤشر استرشادي للتعرف على الكليات التي قبلت مجاميع تبدأ من 80%، مع التأكيد أن الحدود الدنيا الرسمية لهذا العام ستتحدد وفقًا لنسب النجاح، وعدد الطلاب، والطاقة الاستيعابية للكليات.
 

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كليات تقبل من مجموع 80% علمي علوم

وفقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، جاءت أبرز الكليات والمعاهد التي استقبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من 80% كالتالي:

  • كلية الإعلام جامعة القاهرة: 80.16%.
  • كلية الإعلام جامعة عين شمس: 86.06%.
  • كلية العلوم جامعة دمياط: 80.00%.
  • كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: 89.84%.
  • المعهد الفني للتمريض بجامعة المنصورة: 80.50%.
  • المعهد الفني للتمريض بجامعة طنطا: 80.25%.
  • كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا: 80%.
  • كلية الآثار جامعة الزقازيق: 80%.
  • كلية الألسن جامعة بني سويف: 89.06%.
  • كلية الألسن جامعة المنيا: 88.59%.
  • كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس: 87.03%.
  • كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق: 87.50%.
  • كلية الآثار جامعة القاهرة: 85.78%.
  • كلية الآثار جامعة عين شمس: 85.47%.
  • كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية: 80.78%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تشير المؤشرات الأولية إلى احتمالية حدوث تراجع طفيف في الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم، والتي تضم كليات القطاع الطبي، وفي مقدمتها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.
 

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ويأتي ذلك في ظل اختلاف نسب النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إلى جانب توزيع المجاميع والطاقة الاستيعابية للكليات، وهي العوامل التي تحدد الشكل النهائي للتنسيق.

كيف يتم تحديد الحد الأدنى للقبول؟

يعتمد تنسيق الجامعات 2026 على مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها:

  • نسبة النجاح في الثانوية العامة.
  • أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.
  • الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات.
  • رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.
  • التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد.
     
تنسيق الثانويه الازهريه 2025

متى يتم إعلان التنسيق الرسمي؟

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من حصر نتائج الثانوية العامة وتحليل شرائح المجاميع.

وأكدت الوزارة أن جميع المؤشرات المتداولة حاليًا تعد استرشادية فقط، بينما سيتم إعلان الحدود الدنيا الرسمية بعد اعتمادها بشكل نهائي.

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