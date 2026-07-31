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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صور فضائية تكشف الأضرار في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني

صور فضائية تكشف أضرارا في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني
صور فضائية تكشف أضرارا في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني
فرناس حفظي

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية صورًا فضائية جديدة قالت إنها تُظهر أضرارًا لحقت بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف منشآت عسكرية أمريكية داخل القاعدة.


وبحسب منصة Soar Atlas المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات المكانية، فإن الصور الحديثة تُظهر آثار احتراق وأضرارًا في جزء من منطقة المستودعات التي تستخدمها القوات الأمريكية، ما يشير إلى تعرض بعض المنشآت لأضرار.


وكان الحرس الثوري الإيراني قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة قال إنها توثق إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة علي السالم، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران وتدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة، إلى جانب خزان وقود مخصص للطائرات والمروحيات العسكرية.


وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن هجومًا إيرانيًا استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية بالمبنى.


ولم يصدر حتى الآن تعليق أمريكي رسمي يؤكد حجم الأضرار التي تحدثت عنها الوكالة الإيرانية أو صحة ما ورد في الصور الفضائية.

قاعدة علي السالم الجوية الكويت الهجوم الصاروخي الإيراني منشآت عسكرية أمريكية صور الأقمار الصناعية

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