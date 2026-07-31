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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة أمريكية لضرب إيران لمدة أسبوعين على طاولة ترامب

ترامب
ترامب

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن حملة جوية واسعة ضد إيران، قد تستمر ما بين 10 و14 يومًا، بهدف تقويض القدرات الصاروخية للحرس الثوري.


وبحسب التقرير، جاءت الخطة بعد تقييمات أمريكية أشارت إلى أن الضربات السابقة لم تحقق أهدافها بالكامل، في ظل استمرار إيران في امتلاك جزء من ترسانتها الصاروخية، واستمرارها في شن هجمات صاروخية وتهديد الملاحة في مضيق هرمز.


وأشار التقرير إلى أن ترامب عقد اجتماعًا مع كبار المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والأدميرال كوبر، لبحث خيارات الرد، التي تتراوح بين حملة جوية واسعة أو تنفيذ ضربات محدودة مع الإبقاء على مسار التفاوض الدبلوماسي.


ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين تحذيرات من أن الحملة الموسعة قد تؤدي إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي، التي تُعد ضرورية أيضًا لمواجهة تهديدات محتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.


كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتابع المناقشات عن كثب، وأن مسؤولين أمريكيين لم يستبعدوا مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية واسعة قد تقررها واشنطن ضد إيران.


 

قائد القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM الأدميرال براد كوبر دونالد ترامب إيران

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