كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية .. تعرف على مصروفاتها بالأرقام

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية الأمر الذي جعلها الأكثر بحثا عبر مؤشرات جوجل خاصة مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.
وننشر لكم مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2026:
مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه
مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه
مصاريف جامعة حلوان الأهلية
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 150 ألف جنيه
مصاريف جامعة بنها الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
مصاريف جامعة طنطا الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه
مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه
مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
مصاريف جامعة الاسماعيلية الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 160 ألف جنيه
مصاريف جامعة سوهاج الأهلية 2026
- مصاريف كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه