العثور على جثة شاب متحللة غارقة في مياه مصرف بالغربية ..صور

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من انتشال جثمان شاب متحللة غارقة منذ 5 شهور بترعة القاصد بطنطا زمام قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بالعثور علي جثمان طافي بترعة القاصد بطنطا وبالقرب من قرية كفر أبو جندي، على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برفقة قوات الإنقاذ النهري.

تحرك أمني عاجل

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا العام بسبرباي تحت تصرف جهات التحقيق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.