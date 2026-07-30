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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يختتم زيارته إلى تركيا ويعود إلى بيروت

الرئيس اللبناني يختتم زيارته إلى تركيا
الرئيس اللبناني يختتم زيارته إلى تركيا
أ ش أ

اختتم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم /الخميس/، زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وعاد إلى بيروت بعد محادثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وخلال المحادثات، أشاد الرئيس عون، بالدور الإقليمي الذي تضطلع به تركيا، وبالعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدًا أن زيارته إلى أنقرة، إلى جانب الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، تعكسان الانتقال من مرحلة الصداقة إلى الشراكة الاستراتيجية. كما ثمّن الدعم التركي للبنان، ولا سيما المساعدات المقدمة للجيش اللبناني، ومشاركة أنقرة في قوات "اليونيفيل"، داعيًا إلى دور تركي فاعل للمساهمة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومشيرًا إلى أن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الحروب.

وعرض الرئيس عون، نتائج المفاوضات التي أفضت إلى صيغة الإطار في واشنطن، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتجريف للقرى اللبنانية المحتلة، واستهداف المدارس ودور العبادة والمدافن والمواقع الأثرية، يشكل انتهاكًا صريحًا للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ولصيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها برعاية أمريكية.

كما تناول مع الرئيس أردوغان، مجالات التعاون التي يمكن لتركيا الإسهام فيها، ولا سيما تدريب الجيش اللبناني وتزويده بالتجهيزات، إضافة إلى الهبة التركية المتمثلة في بيوت جاهزة للمساعدة في عودة النازحين إلى قراهم، فضلًا عن الاستثمار في قطاعات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي.

من جهته.. رحب الرئيس أردوغان بالرئيس عون، مشيدًا بمواقفه الوطنية والقرارات التي اتخذها منذ انتخابه، معتبرًا أن قيادته تتيح فرصة لإعادة إشراق لبنان. كما أكد تصميم تركيا على دعم لبنان في مختلف المجالات، لتعزيز سيادته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبرًا أن صيغة الإطار تشكل مدخلًا أساسيًا لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في لبنان، ولا سيما في الجنوب.

وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم المساعدة في أي مجال يطلبه لبنان، داعيًا إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة واللجان المشتركة، والتنسيق لإشراك لبنان في مشاريع مشتركة في مجالي سكك الحديد والموانئ. وفي ختام المحادثات، وجّه الرئيس عون دعوة رسمية إلى الرئيس أردوغان لزيارة لبنان، فوعد الأخير بتلبيتها.

رئيس الجمهورية اللبنانية زيارته أنقرة محادثات أردوغان

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