سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

أكد الفنان سامي مغاوري أن المسرح يظل له مكانة خاصة في قلبه وأن علاقته بخشبة المسرح بدأت منذ سنوات طويلة باعتباره أحد أبناء المسرح القومي.

وقال سامي مغاوري في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على هامش فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري: «أنا من أبناء المسرح القومي، تعينت فيه وقدمت عليه مسرحيات، والمسرح بالنسبة لي عشق كبير».

وعن نجاح مسلسل «اللعبة» واستمرار أجزائه، أوضح مغاوري أن العمل حقق نجاحًا بسبب قوة الكتابة والاعتماد على كوميديا الموقف، مشيدًا بفريق العمل والقائمين عليه، مؤكدًا أن كل جزء يقدم حالة مختلفة للجمهور.

وكشف الفنان عن استعداده للمشاركة في الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، قائلًا إن الأحداث الجديدة تحمل اختلافات ومفاجآت للجمهور.

وأضاف سامي مغاوري أنه يدرس خلال الفترة الحالية عددًا من الأعمال الجديدة، تمهيدًا للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل اللعبة

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل اللعبة نخبة من النجوم، من بينهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، إلى جانب عارفة عبد الرسول، في عمل يواصل الاعتماد على الكوميديا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمشاهدين.

ويُعد مسلسل اللعبة واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية التي حققت جماهيرية واسعة خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور بفضل أسلوبه الساخر الذي يمزج بين الكوميديا والمواقف الحياتية، وهو ما جعله من أكثر الأعمال المنتظرة مع كل موسم جديد.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس استمرار المنافسة الكوميدية بين أبطال العمل، مع تقديم أفكار جديدة ومواقف أكثر جرأة وطرافة، في إطار يحافظ على روح المسلسل التي أحبها الجمهور، ويعزز من مكانته كواحد من أنجح الأعمال الكوميدية في الدراما المصرية الحديثة.