يسرا اللوزي عن صقر وكناريا: بعشق شيكو وعنده موهبة إلقاء الإفيه.. ومحمد إمام دفعتي

حلت الفنانة يسرا اللوزي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



كشفت يسرا اللوزي، تفاصيل مشاركتها في فيلم صقر وكناريا، قائلة:" بعد الانتهاء من تصوير مسلسل لام شمسية بـ 3 أسابيع كلموني عشان أصور فيلم صقر وكناريا ".

وتابعت يسرا اللوزي :" صورت في 2025 وقلت الحمد لله الفيلم هينزل بعد 3 أو 4 شهور لكن على حظي الفيلم اتأجل أكثر من مرة وتم عرضه مؤخرا وده كان في صالح الفيلم".

واكملت يسرا اللوزي :" انا ومحمد إمام كنا مع بعض في الجامعة وحضرت معاه كورس تمثيل بالعربي في الجامعة .. ومحمد إمام دفعتي".

ولفتت يسرا اللوزي :" أنا بعشق شيكو وعنده موهبة لإلقاء الإفيه بطريقة طبيعية واتبسطت إني مثلت معاه في فيلم بنات العم".

