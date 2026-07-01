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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 18 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

وصل سعر متوسط  أعيرة الذهب، لدرجات مستقرة مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 31-7-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر ذهب

وأظهر آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

ويستمر ثبات سعر جرام الذهب من دون تغيير بعد استقراره منذ إغلاق تداولات أمس .

الجنيه الذهب

تحركات سعر الذهب 

وارتفع سعر الذهب مساء أمس مقدار 60جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5975 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5975 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب أم المشغولات

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيها للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4104 دولار  للشراء و 4103 دولار للبيع.

الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار

المعدن الأصفر ومجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

السبائك والعملات تواصل الصعود

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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