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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة انخفاض.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تستمر في التراجع بشكل قوي، حيث يشهد سعر الذهب موجة انخفاض قوية خلال الفترة الماضية، لكن هناك توقعات هائلة بـ عودة ارتفاع سعر الذهب مجدداً خلال الفترة المقبلة وتحديداً في أواخر العام الجاري2026.

يأتي تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع تحركات سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثر السوق المحلية بعوامل العرض والطلب وسعر صرف الدولار، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية بعد الانخفاض | المصري اليوم

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 خلال التعاملات المسائية ، بعدما سجل انخفاض بقيمة 40 جنيهاً..


سعر الذهب اليوم عيار 24 


وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 للصاغة 6697 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21


وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 لـ 5860 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم


بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة مساءً 5022 جنيهًا.


تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026 بالصاغة - الوطن
 

سعر الجنيه الذهب اليوم


سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46880 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار


انخفض سعر الذهب اليوم بالدولار بختام التعاملات في بورصة الذهب العالمية وسجل 4026 دولارًا.

زيادة الطلب على الذهب

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الذهب يواصل أدائه القوي رغم التقلبات، مشيرًا إلى أن التوترات العالمية تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، ولا توجد مؤشرات واضحة على تراجعها في الوقت الحالي.

وأوضح أن المواطنين يلجأون إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يزيد من الطلب عليه محليًا وعالميًا.

عيار 21 مازال يرتفع.. أسعار الذهب اليوم في مصر 23 أبريل 2026

الوقت مناسب لشراء الذهب

ونصح نجيب المواطنين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا بعدم تأجيل قرار الشراء، مؤكدًا أن الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، وأن من اشترى خلال الفترات الماضية حقق بالفعل مكاسب مع ارتفاع الأسعار.


وأضاف أن المستثمر لا ينبغي أن ينشغل بالتغيرات اليومية، لأن قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، خاصة في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار.

وشدد على أن أصحاب المشغولات أو السبائك الذهبية يجب ألا يتسرعوا في البيع، موضحًا أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحرك الأوقية العالمية عند مستويات مرتفعة.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

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