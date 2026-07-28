قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم
نتنياهو : هدفنا مشترك مع ترامب .. إيران لن تحصل على سلاح نووي
النيابة العامة تُطلق خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق “فودافون كاش”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: مخاطر أمنية تقيد عمليات 3 محطات روسية لتصدير الحبوب في البحر الأسود

تصدير الحبوب في البحر الأسود
تصدير الحبوب في البحر الأسود
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن ثلاث محطات روسية رئيسية لتصدير الحبوب في منطقة البحر الأسود قلّصت عملياتها أو قيدتها بسبب مخاطر أمنية متزايدة، في تطور قد ينعكس على حركة صادرات الحبوب الروسية، أحد أبرز مصادر الإمدادات في الأسواق العالمية.

وبحسب المصادر، فإن القيود طالت محطات في منطقة البحر الأسود، وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة والنقل البحري في المنطقة. ولم تحدد المصادر طبيعة الإجراءات المتخذة في كل محطة، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الأمنية دفعت إلى الحد من بعض الأنشطة التشغيلية.

وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم، فيما تمثل موانئ البحر الأسود شرياناً أساسياً لصادراتها الزراعية إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويعني أي اضطراب في عمليات الشحن أو تحميل السفن احتمال تأثر وتيرة الإمدادات العالمية، ولا سيما في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه منطقة البحر الأسود تشهد توترات أمنية مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة التجارية وسلاسل الإمداد. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت منشآت وموانئ وبنى تحتية مرتبطة بالتجارة والطاقة لهجمات متبادلة، ما دفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالعمل في المنطقة.

ويثير أي تقييد مؤقت لعمليات تصدير الحبوب مخاوف بشأن انعكاساته على الأسواق العالمية، خصوصاً إذا استمرت القيود لفترة طويلة أو توسعت لتشمل مزيداً من المنشآت. وقد يؤدي انخفاض حركة الصادرات من الموانئ الروسية إلى زيادة الضغوط على الأسعار العالمية أو دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة.

ومع ذلك، لا يعني تقييد العمليات في ثلاث محطات بالضرورة توقف صادرات الحبوب الروسية بالكامل، إذ تمتلك روسيا شبكة واسعة من الموانئ والمنشآت التصديرية، كما أن حجم التأثير النهائي يعتمد على مدة القيود وطبيعتها وقدرة المحطات الأخرى على تعويض أي نقص محتمل.

كما تتابع الحكومات المستوردة أي مؤشرات على اضطراب الإمدادات، خصوصاً الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات القمح الروسي.

ويبرز التطور مجدداً حساسية تجارة الحبوب العالمية تجاه التطورات الأمنية في البحر الأسود، حيث يمكن لأي هجمات أو قيود على الموانئ أن تؤثر سريعاً في حركة السفن وتكاليف التأمين والشحن، بما ينعكس في النهاية على الأسواق والأسعار العالمية.

البحر الأسود الحبوب الروسية الأسواق العالمية منطقة البحر الأسود الشرق الأوسط الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

جانب من حفل التخرج

3 رسائل لوزير العمل بحفل تخرج مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وزير الطيران

سامح الحفني: مستقبل الطيران الأفريقي يتطلب شراكات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد