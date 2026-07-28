رويترز: مخاطر أمنية تقيد عمليات 3 محطات روسية لتصدير الحبوب في البحر الأسود

قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن ثلاث محطات روسية رئيسية لتصدير الحبوب في منطقة البحر الأسود قلّصت عملياتها أو قيدتها بسبب مخاطر أمنية متزايدة، في تطور قد ينعكس على حركة صادرات الحبوب الروسية، أحد أبرز مصادر الإمدادات في الأسواق العالمية.

وبحسب المصادر، فإن القيود طالت محطات في منطقة البحر الأسود، وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة والنقل البحري في المنطقة. ولم تحدد المصادر طبيعة الإجراءات المتخذة في كل محطة، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الأمنية دفعت إلى الحد من بعض الأنشطة التشغيلية.

وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم، فيما تمثل موانئ البحر الأسود شرياناً أساسياً لصادراتها الزراعية إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويعني أي اضطراب في عمليات الشحن أو تحميل السفن احتمال تأثر وتيرة الإمدادات العالمية، ولا سيما في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه منطقة البحر الأسود تشهد توترات أمنية مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة التجارية وسلاسل الإمداد. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت منشآت وموانئ وبنى تحتية مرتبطة بالتجارة والطاقة لهجمات متبادلة، ما دفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالعمل في المنطقة.

ويثير أي تقييد مؤقت لعمليات تصدير الحبوب مخاوف بشأن انعكاساته على الأسواق العالمية، خصوصاً إذا استمرت القيود لفترة طويلة أو توسعت لتشمل مزيداً من المنشآت. وقد يؤدي انخفاض حركة الصادرات من الموانئ الروسية إلى زيادة الضغوط على الأسعار العالمية أو دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة.

ومع ذلك، لا يعني تقييد العمليات في ثلاث محطات بالضرورة توقف صادرات الحبوب الروسية بالكامل، إذ تمتلك روسيا شبكة واسعة من الموانئ والمنشآت التصديرية، كما أن حجم التأثير النهائي يعتمد على مدة القيود وطبيعتها وقدرة المحطات الأخرى على تعويض أي نقص محتمل.

كما تتابع الحكومات المستوردة أي مؤشرات على اضطراب الإمدادات، خصوصاً الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات القمح الروسي.

ويبرز التطور مجدداً حساسية تجارة الحبوب العالمية تجاه التطورات الأمنية في البحر الأسود، حيث يمكن لأي هجمات أو قيود على الموانئ أن تؤثر سريعاً في حركة السفن وتكاليف التأمين والشحن، بما ينعكس في النهاية على الأسواق والأسعار العالمية.