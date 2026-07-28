المجموعة العربية بالأمم المتحدة: لا سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

أكدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، محذرة من محاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للمدينة.



وقال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير وليد خالد عبيدات، متحدثاً باسم المجموعة العربية أمام مجلس الأمن، إن المجموعة تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.



وأشار إلى الاقتحامات المتكررة التي ينفذها مستوطنون ووزراء متطرفون، إضافة إلى ما وصفها بأعمال استفزازية، من بينها رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد.

كما أدان عبيدات القيود الإسرائيلية التمييزية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة ودور العبادة، والإجراءات المنهجية الرامية إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة.



وقال إنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية".



وشدد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، تظل الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص والمسؤولة عن إدارة الموقع.

مهر/س ا م ي