منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى نهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضمن بطاقة كأس العالم

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي.

ونجح المنتخب المصري في حسم المواجهة بعد أداء قوي أمام أصحاب الأرض، ليحجز مقعده في المباراة النهائية، ويواصل مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر رسميًا التأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين، بعد بلوغه المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، ليؤكد حضوره القوي على مستوى القارة ويواصل نتائجه المميزة في الفئات السنية.