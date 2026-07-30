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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع أوروبي مشتعل على موهبة بورنموث.. 5 عمالقة يتنافسون على ضم ريان

الشاب ريان
الشاب ريان
رباب الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

دخل الجناح البرازيلي الشاب ريان، لاعب بورنموث الإنجليزي، دائرة اهتمامات كبار الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح واحدًا من أبرز المواهب المطلوبة في سوق الانتقالات.

ويبلغ ريان من العمر 19 عامًا فقط، لكنه نجح في فرض اسمه بقوة بفضل أدائه اللافت مع بورنموث، وهو ما دفع عددًا من عمالقة القارة العجوز إلى متابعة موقفه عن كثب، تمهيدًا للتقدم بعروض رسمية لضمه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير، يتصدر قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب كل من ريال مدريد الإسباني، وأرسنال وليفربول الإنجليزيين، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، في ظل اقتناع هذه الأندية بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على التطور مستقبلًا.

ورغم الاهتمام الأوروبي الكبير، لا يرغب بورنموث في التفريط في خدمات نجمه الشاب خلال الوقت الحالي، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها كروبي، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يجعل ريان عنصرًا مهمًا في حسابات الفريق للموسم الجديد.

ومع تمسك بورنموث باستمرار اللاعب، تشير التقارير إلى أن إدارة النادي قد تعيد النظر في موقفها إذا تلقت عرضًا ماليًا ضخمًا يصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي قد يدفع النادي الإنجليزي للموافقة على بيع موهبته البرازيلية.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة منافسة قوية بين الأندية الراغبة في ضم ريان، في ظل رغبة كل منها في الفوز بخدمات أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بينما يبقى القرار النهائي بيد بورنموث، الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على قوته الفنية والاستفادة المالية من أي عرض استثنائي


 

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