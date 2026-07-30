مانشستر سيتي يتحرك لضم حارس مارسيليا.. ورومانو يكشف التفاصيل

يواصل مانشستر سيتي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى إلى تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا، ليكون خيارًا جديدًا ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن إدارة مانشستر سيتي وضعت رولي على رأس أولوياتها لتعزيز مركز حراسة المرمى، ليكون بديلًا للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في كتيبة المدرب.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تأتي بالتزامن مع اقتراب الحارس جيمس ترافورد من الرحيل عن مانشستر سيتي، حيث يُتوقع انتقاله إلى ليدز يونايتد بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأوضح رومانو أن رولي أبدى ترحيبه بفكرة الانتقال إلى ملعب الاتحاد، رغم إدراكه أنه سيشغل دور الحارس الثاني في الفريق، وهو الدور الذي لا يمثل عائقًا بالنسبة للحارس الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا.

وفي المقابل، تدرك إدارة أولمبيك مارسيليا اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع رولي، الذي كان ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، إلا أن النادي الفرنسي لم يحدد حتى الآن مطالبه المالية للموافقة على رحيل الحارس.

ويستعد مانشستر سيتي لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة آرسنال في مباراة الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم 23 من الشهر ذاته، وسط استمرار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات.