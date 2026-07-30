زيلينسكي يرجح هجومًا روسيًا واسعًا على أوكرانيا خلال ساعات الليل

رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تشن روسيا هجومًا واسعًا على الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

وقال زيلينسكي إن التقديرات الأوكرانية تشير إلى احتمال تنفيذ القوات الروسية هجمات مكثفة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والاستجابة لتحذيرات الغارات الجوية الصادرة عن السلطات المختصة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا، مع تبادل الضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا، وسط استمرار العمليات العسكرية التي دخلت عامها الخامس.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية بشأن تصريحات زيلينسكي، بينما تواصل موسكو التأكيد أن عملياتها العسكرية تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في حين تؤكد كييف أن الهجمات الروسية تطال أيضًا منشآت مدنية ومرافق حيوية.

وتتزامن تصريحات الرئيس الأوكراني مع تصاعد المخاوف من موجة جديدة من الهجمات الجوية، في وقت تواصل فيه أوكرانيا تعزيز دفاعاتها الجوية بالتعاون مع حلفائها الغربيين لمواجهة الهجمات الروسية المحتملة.

