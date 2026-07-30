تراجع حركة الملاحة في هرمز.. CNN: عبور 14 سفينة فقط خلال 24 ساعة

أفادت شبكة CNN بأن 14 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.

ويأتي هذا الرقم في وقت تتابع فيه شركات النقل البحري وأسواق الطاقة التطورات الأمنية في منطقة الخليج عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً من شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية أو تشديد إجراءات السلامة للسفن العابرة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يجعل أي تراجع في حركة الملاحة أو تهديد لحرية العبور محل اهتمام واسع من الأسواق العالمية.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن حركة المرور في المضيق تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الأمنية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركات النقل والتأمين البحري، حيث قد تؤدي المخاطر المحتملة إلى إبطاء حركة العبور أو تغيير جداول الرحلات دون الوصول إلى إغلاق كامل للممر الملاحي.

من جانبها، تواصل القوات البحرية الدولية والإقليمية مراقبة الأوضاع في المنطقة لضمان سلامة الملاحة، فيما تؤكد المؤسسات المعنية بالطاقة أن أسواق النفط تتابع أي مستجدات في المضيق باعتباره أحد أبرز نقاط الاختناق البحرية على مستوى العالم.

ووفقل لسي أن أن يرى مراقبون أن استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة، مقارنة بالمعدلات الطبيعية، يعكس حالة الحذر التي تسود قطاع الشحن البحري، إلا أن تقييم الوضع يظل مرتبطاً بالتطورات الأمنية والسياسية خلال الأيام المقبلة، ومدى استقرار الأوضاع في الخليج، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.