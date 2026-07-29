مفيش علاقة.. الغندور يثير الجدل بشأن رعاية الأهلي.. ورد فعل صادم من عامر العمايرة

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعدما طرح تساؤلًا بشأن العوائد المالية التي قد يحصل عليها النادي الأهلي حال مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرد عليه خبير اللوائح عامر العمايرة موضحًا حقيقة الأمر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "يا جماعة هو الأهلي لما يشارك في الكونفدرالية كده الرعاية بتاعة الكونفدرالية هتكون أعلى من الرعاية في دوري أبطال أفريقيا والبث التليفزيوني كمان؟ وده على حسب كلام بعض الإعلاميين.. ولا كلامهم غلط؟".

ورد خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه على "فيسبوك"، موضحًا أن مشاركة أي نادٍ في بطولة أفريقية لا تؤثر على حقوق البث أو الرعاية بالشكل الذي يتم تداوله.

وقال العمايرة: "لا علاقة يا كابتن خالد، لأن الأندية لا تحصل على أي شيء من الكاف له علاقة بالبث التلفزيوني أو الحقوق التجارية للكاف، وما تحصل عليه هو جوائز المشاركة فقط".

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على راعي رابطة الأندية وراعي اتحاد الكرة، أما حقوق البث التلفزيوني للدوري فتُباع بشكل منفصل، ويحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على نسبة، كما تحصل الرابطة على نسبة".

واختتم العمايرة موضحًا: "أما رعاية قميص الأهلي فهي حق للنادي ولا تتغير بصرف النظر عن البطولة التي يشارك فيها، إلا إذا كان العقد يتضمن بنودًا تمنح زيادات عند المشاركة في البطولات الدولية أو التتويج بها".