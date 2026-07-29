خايفين يبلغوا.. شاهدة: ساعدت الضحايا في إنشاء هاشتاج لفضح صاحب بيت فاطم

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة م. ط، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر شهادة أحد الشهود أمام جهات التحقيق.

شهدت باحثه نسوية ومديرة مشروعات بأنها في اكتوبر عام ۲۰۲۵ ابلغتها احدي صديقاتها لا ترغب في الادلاء ببيانتها بناء علي رغبتها، بتعرضها لواقعة تحرش جنسي ونصب من قبل المتهم، مضيفة أنها في بداية عام 2026 وردت اليها رسائل وشهادات عبر حسابها على موقع من بينهن المجني عليهن واخرين لا يرغبوا في الإبلاغ ولا بيان شخصهما مضمونها تعرضهن للتحرش من المتهم بذات الأسلوب الاجرامي المتبع المبني على استغلال ظروفهم النفسية والاسرية والاجتماعية، فقامت ومعها الضحايا بإنشاء هاشتاج هل فضحت متحرش اليوم وقاموا بنشر تلك الشهادات عليه دون بيان أصحابها.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.