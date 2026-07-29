رئيس المركز الأوروبي للدراسات: لا رغبة إيرانية حقيقية لإتمام اتفاق مع الولايات المتحدة

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، إنه يرى أن الضربات العسكرية ضد إيران، وفقًا لما نُقل عن مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تحقق النتائج المرجوة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشارو الأمن القومي أوصوا الرئيس ترامب بالتركيز على العقوبات الاقتصادية والحصار، باعتبارهما أكثر فاعلية من استمرار العمليات العسكرية، خاصة أن الضربات لم تحقق أهدافها، فضلًا عن الكلفة الكبيرة المترتبة عليها.

أوضح أن القرار الذي اتخذه ترامب يتجه نحو ممارسة ضغوط من خلال الأدوات الاقتصادية، إلى جانب تشديد الضغوط المرتبطة بمضيق هرمز، أكثر من الاعتماد على الخيار العسكري المباشر.

أما فيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات، رأى أن الوصول إلى تفاهمات ليس بالأمر السهل، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران تعلنان رغبتهما في التوصل إلى اتفاق، فإن المؤشرات لا تعكس وجود إرادة حقيقية، خاصة من الجانب الإيراني، للوصول إلى اتفاق نهائي.

وتابع: "حتى الآن، ما زلنا ندور في دائرة الخلافات المرتبطة بمضيق هرمز، من دون الدخول بشكل جاد في البنود الأساسية للاتفاق النووي".