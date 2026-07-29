2 أغسطس .. انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" في هذه المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" (الموسم الثاني)، وذلك بمسجد البقلي بأسيوط، خلال الفترة من ٢ حتى ٦ من أغسطس٢٠٢٦م، للمتسابقين من محافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد).

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مع التأكيد أنه يشترط ألا يكون المتسابق من:

* القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

* قراء السورة بوزارة الأوقاف.

* المشاركين في برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول في التصفيات النهائية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

موعد استقبال المتسابقين في دولة التلاوة

ويبدأ استقبال المتسابقين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

وحددت وزارة الأوقاف، المستندات المطلوبة:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* بالنسبة لفئة الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

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