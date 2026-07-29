نتنياهو يتهم عمدة نيويورك ببث الكراهية.. ويتحداه في سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأأمريكية، عن اعتزامه زيارة نيويورك في سبتمبر، وذلك على الرغم من الدعوات التي أطلقها عمدة المدينة زهران ممداني، لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

ذكر نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : "أولا، سأذهب إلى نيويورك، وسأقول الحقيقة أمام هذا المسؤول المنتخب المُطلق للكراهية الذي يضع مجموعة من سكان نيويورك ضد الأخرى".

ووجه نتنياهو الاتهامات، لعمدة نيويورك ممداني، الذي كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "غير مرحب به" في نيويورك بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024، بتحويل أنصاره "ضد يهود نيويورك"، معتبرا أن هذه التصريحات تعكس كراهية وأكاذيب.

مجرم حرب

ووصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة فاسدة وشريرة"، في حين كان ممداني قد اعترف في بيان فيديو في 21 يوليو بأنه لا يملك السلطة القانونية لاعتقال نتنياهو، لكنه وصفه بأنه "مجرم حرب" غير مرحب به، ودعا إدارة ترامب إلى تنفيذ مذكرة المحكمة والقيام بالاعتقال.

ومن المقرر أن تتم زيارة نتنياهو لنيويورك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وذلك بعد أن زار واشنطن لحضور جنازة السيناتور الراحل ليندسي جراهام.

والتقى نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل جنازة جراهام، ووصف جلسته معه بأنها "واحدة من أفضل الاجتماعات التي عقدناها"، وأكد أن حالة التحالف بين البلدين تشبه "جدارا من الجرانيت"، مشيرا إلى وجود التزام مشترك بعدم السماح للنظام الإيراني المتعصب بامتلاك أسلحة نووية تهدد أمن أمريكا وسلام العالم ووجود إسرائيل.

وقال إن هذا الهدف سيتم تحقيقه إما بالوسائل الدبلوماسية أو بوسائل أخرى، مع التزام الطرفين بذلك.