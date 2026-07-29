زيلينسكي يشكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرارهم مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على دعمهم لأوكرانيا وإقرارهم مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني - على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" -: "عقدنا اليوم في واشنطن اجتماعا مهما مع ممثلين عن الحزبين في مجلس الشيوخ، حضره أكثر من 60 عضوا. شكرا لكم على هذا الدعم وعلى تقديركم الكبير لجهود جنودنا على الخطوط الأمامية وقدرة أوكرانيا على الرد العادل على روسيا لضرباتها ضد شعبنا. ناقشنا العديد من القضايا، وفي مقدمتها الدفاع الصاروخي".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، نوقشت العديد من القضايا، "في مقدمتها الدفاع الصاروخي".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق الليلة الماضية على قرار إجرائي ضروري لمواصلة النظر في مشروع قانون بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، وذلك بأغلبية 86 صوتا مقابل 12.