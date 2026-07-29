السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة النقل تنفيذ مراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كيلومتر، الذي يتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا).

وفي ضوء تنفيذ المشروع، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدن وقرى شمال سيناء، وتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة بتكلفة مخفضة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.

ويُعد خط (القنطرة شرق – بئر العبد) أحد المحاور الحيوية التي تسهم في ربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويدعم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض سيناء.

وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل 4 رحلات يوميًا باستخدام عربات "تحيا مصر" المطورة على خط (القنطرة شرق – بئر العبد) والعكس، مرورًا بـ8 محطات هي: (القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة – السلام – رمانة – 30 يونيو – نجيلة – بئر العبد)، وذلك وفقًا للجداول التشغيلية التالية:

أولًا: رحلات اتجاه القنطرة شرق / بئر العبد

القطار رقم (291): يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى محطة بالوظة الساعة 8:43 صباحًا، حيث يقابل القطار رقم (290)، ثم يستكمل رحلته من بالوظة الساعة 8:53 صباحًا، ليصل إلى محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحًا.

القطار رقم (293): يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساءً، ويصل إلى محطة بالوظة الساعة 15:13 مساءً، حيث يقابل القطار رقم (292)، ثم يستكمل رحلته من بالوظة الساعة 15:24 مساءً، ليصل إلى محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساءً.

ثانيًا: رحلات اتجاه بئر العبد / القنطرة شرق

القطار رقم (290): يقوم من محطة بئر العبد الساعة 7:25 صباحًا، ويصل إلى محطة بالوظة الساعة 8:42 صباحًا، حيث يقابل القطار رقم (291)، ثم يستكمل رحلته من بالوظة الساعة 8:51 صباحًا، ليصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 9:35 صباحًا.

القطار رقم (292): يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساءً، ويصل إلى محطة بالوظة الساعة 15:12 مساءً، حيث يقابل القطار رقم (293)، ثم يستكمل رحلته من بالوظة الساعة 15:21 مساءً، ليصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساءً.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حركة التنمية والاستثمار، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز.