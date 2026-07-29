اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة

أصدرت السلطات المحلية في اليونان قرارا بإخلاء العديد من المجتمعات بعدما أشتعلت النيران في غابات بجزيرة باروس اليونانية في بحر أيجه.

وبحسب تقارير يونانية ؛ فقد أبلغت أجهزة الطوارئ السكان بالتوجه إلى الشواطئ القريبة، بحسب وسائل الإعلام، ولا توجد تقارير مبدئية عن إصابات أو منازل تعرضت للضرر.

وتشير التقارير إلى أنه جرى نشر العشرات من رجال الإطفاء عبر جزيرة سيكلاديز .

وطلبت الجهات المعنية تعزيزات من الجزيرتين القريبتين ناكسوس وسيروس، وكذلك من البر الرئيسي، وكاثيميريني.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان لم تشهد حتى الان بشكل كبير موجات حارة حتى الآن هذا العام، لكن في السنوات الأخيرة، خلقت الفترات الطويلة من الحر الشديد والجفاف والرياح العاتية الظروف المثالية لحرائق الغابات.