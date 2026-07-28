كارثة خصوصية.. محادثات مستخدمي Claude تظهر في نتائج بحث جوجل

كشفت تقارير صحفية نشرها موقع "تك كرانش" (TechCrunch) التقني العالمي عن تسرب المحادثات المشتركة وملفات "أرتيفاكتس" (Artifacts) الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) وظهورها علناً ضمن نتائج بحث محرك "جوجل" (Google)، مما أثار مخاوف واسعة بشأن خصوصية البيانات الرقمية للمستخدمين.

تفاصيل تسريب محادثات Claude وأرشفتها في نتائج جوجل

وبحسب ما أورده موقع "تك كرانش" في تقريره ، أتاح خلل برمجي في إعدادات الفهرسة التابعة لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) زحف عناكب محركات البحث إلى الروابط العامة المشاركة للمحادثات وأرشفتها تلقائياً؛ مما جعل المحادثات والنصوص والأكواد البرمجية التي أنشأها المستخدمون قابلة للبحث والوصول من قبل العامة.

وأوضح التقرير التقني أن الخلل أدى إلى ظهور مئات المحادثات الشخصية والتفاصيل البرمجية الحساسة التي تمت مشاركتها عبر خاصية الروابط العامة بداخل المنصة، دون إدراك المستخدمين أن هذه البيانات ستكون مجهزة للظهور المباشر في المحرك البحثي.

تحرك شركة Anthropic وإجراءات المعالجة الفنية

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل التقرير بأن شركة Anthropic سارعت فور إبلاغها إلى تعديل بروتوكولات الفهرسة وتحديث ملفات (robots.txt) لمنع عناكب جوجل ومحركات البحث الأخرى من الوصول إلى المحادثات المشتركة أو إدراجها ضمن نتائج الاستعلام المستقبلي.

وأكدت الشركة في بيانها الموجه للموقع التقني أنها عملت بالتنسيق المباشر مع محركات البحث لإزالة الروابط المشفورة والصفحات المؤرشفة سابقاً من قواعد البيانات العادية، مع توفير خيارات إضافية تتيح للمستخدمين حظر أرشفة المحادثات بشكل يدوي.

توصيات حماية البيانات الخصوصية للمستخدمين

وأشار التقرير الإخباري لموقع TechCrunch إلى أن هذه الواقعة تعيد الضوء إلى المخاطر المتعلقة بمشاركة الروابط العامة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤكداً على ضرورة مراجعة إعدادات الأمان وتجنب مشاركة البيانات الشخصية أو الأكواد السرية بداخل جلسات الحوار.

وشدد التقرير على أهمية قيام مستخدمي Claude بحذف الروابط المشاركة القديمة أو إلغاء تفعيلها من لوحة التحكم، لحماية ملفاتهم ومنع أرقامهم ومعلوماتهم من الظهور في نطاقات البحث العام.