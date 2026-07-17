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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق 1Password يطلق ميزة أمان تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي Claude تسجيل الدخول للمواقع بخصوصية

Claude
Claude
احمد الشريف

أطلقت شركة "1 باسبورد" (1Password) تحديثاً أمنياً جديداً لمنصتها المتخصصة في إدارة كلمات المرور، يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) المطور من قِبل شركة "أنثروبيك" (Anthropic) تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية المختلفة نيابة عن المستخدمين، دون الكشف عن تفاصيل كلمات المرور الخاصة بهم أو السماح للنموذج برؤيتها.

آلية دمج أداة 1Password مع مساعد الذكاء الاصطناعي Claude 

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 ماك" (9to5Mac) التقني المتخصص في تقارير منظومة آبل، دمجت منصة 1Password برمجياتها مباشرة مع ميزة استخدام الكمبيوتر (Computer Use) التابعة لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude. وتسمح هذه الشراكة البرمجية للمساعد الذكي بتنفيذ عمليات ملء بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول وتصفح المواقع لإتمام المهام المعقدة التي يطلبها المستخدمون، مع الحفاظ التام على تشفير البيانات الحيوية.

وذكر الموقع في تقريره أن الآلية تعتمد على بروتوكول أمني متطور يقوم بتمرير رموز مصادقة مؤقتة ومشفرة (Tokens) إلى المتصفح أو الخدمة المستهدفة عند طلب المساعد Claude تسجيل الدخول، بدلاً من إدخال نصوص كلمة المرور أو اسم المستخدم العادية في الحقول المخصصة، مما يضمن أداء المساعد لعمله دون حصوله على حق الوصول المباشر لخزنة البيانات الرئيسية للمستخدم.

حماية خصوصية المستخدمين ومنع تدريب النماذج 

وأوضح التقرير الفني للموقع أن الخطوة جاءت لتلبية المخاوف المتزايدة بشأن أمان وخصوصية البيانات الحيوية وسجلات المرور عند التعامل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضمن هذه الميزة عدم قيام خوادم شركة Anthropic بحفظ، أو معالجة، أو استخدام كلمات مرور المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مستقبلاً، نظراً لأن النموذج لا يتعامل مع تلك البيانات الحقيقية بأي شكل من الأشكال.

وتسعى 1Password من خلال هذا التطوير العتادي والبرمجي إلى مواكبة العصر الجديد للوكلاء الأذكياء (AI Agents) الذين يقومون بتنفيذ مهام تصفح الإنترنت نيابة عن البشر، مثل حجز تذاكر الطيران، أو تنظيم القوائم المالية، أو سداد الفواتير؛ حيث تتطلب جميع هذه العمليات تسجيل الدخول لحسابات شخصية، وهو ما كان يشكل عقبة أمنية كبيرة قبل إطلاق هذه التقنية المشفرة.

طريقة تفعيل الميزة الجديدة للمشتركين 

وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة تتوفر بشكل أولي لمشتركي باقات الأعمال والمطورين (1Password Developer Tools) الذين يدمجون مساعد Claude عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بشركة Anthropic، حيث يتطلب التفعيل تحديث تطبيق إدارة كلمات المرور إلى النسخة الأخيرة والمصادقة على أداة التمدد الخاصة بالوكيل الذكي من داخل إعدادات الأمان المتقدمة للمنصة بشكل يدوي.

ولم تحدد الشركة في بيانها الرسمي الموعد الفعلي لتبسيط الميزة وإتاحتها بشكل عام لجميع مستخدمي النسخ الفردية والتطبيقات العادية لمتصفحات الهواتف والحواسيب، وسط توقعات صناعية بأن يمتد هذا التعاون الأمني المشفر ليشمل مساعدين ذكيين آخرين مثل مساعدات جوجل وأوبن آي إي خلال الأشهر القليلة المقبلة لتأمين منظومة التصفح الآلي بالكامل.

Claude تطبيق 1Password 1 باسبورد الذكاء الاصطناعي

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