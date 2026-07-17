بسبب الحرارة.. نصائح هامة من الحماية المدنية لتجنب الحرائق

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق، تجدد أجهزة الحماية المدنية تحذيراتها بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة في أماكن تخزين المحاصيل والمواد سريعة الاشتعال.

ويأتي ذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق هائل اندلع بشونة كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وتشمل النصائح ما يلي:

تجنب تخزين المواد سريعة الاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

عدم إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من الأراضي والمحاصيل أو أماكن تخزين الكتان والقش.

توفير طفايات حريق أو مصدر مياه قريب في أماكن التخزين لاستخدامه عند الضرورة.

التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم تحميلها فوق طاقتها.

إزالة الحشائش الجافة والمخلفات القابلة للاشتعال من محيط أماكن التخزين.

الاتصال الفوري بالحماية المدنية عند ملاحظة أي دخان أو حريق، وعدم محاولة إخماده إذا كان خارج نطاق السيطرة.

الالتزام بإجراءات السلامة وترك مسافات آمنة بين أماكن التخزين والمنازل والمنشآت المجاورة للحد من انتشار النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية تمكنت من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان تقع علي مساحة 10 قيراط بسبب ارتفاع الحرارة بعدما تم الدفع بـ 6 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتداد النيران إلي المنازل المجاورة بقرية ميت هاشم بمركز سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في ارض شونة كتان بنطاق قرية ميت هاشم بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وأفاد شهود عيان أن قوات الحماية المدنية نجحت بالتنسيق مع أهالي القرية في السيطرة على حريق في اقل من نصف ساعة تزامنا مع تصاعد الأدخنة إلي عنان السماء الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

دون وقوع خسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.