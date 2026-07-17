قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس عن مسئولين أمريكيين: ترامب يدرس توسيع الضربات العسكرية على إيران
القبض على المتهمين بالتشاجر بسلاح أبيض في الجيزة
الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام
استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية
مبارك قال لي لو ما نفعش رقبتك هتطير.. يوسف بطرس غالي يكشف عن أسرار إصلاح ضرائب 2005
بعد صدور القانون رسميا .. استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية
ولي أمر على فيس بوك: بنتي ماتت بسبب ضغوط امتحانات الثانوية العامة
غزة: استشهاد 8 أشخاص في هجوم لجيش الإحتلال على جنازة في النصيرات
ممنوع تدخل لو مبتحبش الضحك.. سامح حسين يروج لمسرحية بوكس العيلة
تقرير إيراني: الولايات المتحدة تهاجم ناقلة نفط فارغة في جزيرة خارك
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددا
زلزال بقوة 7.4 درجة وتحذير من تسونامي على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب الحرارة.. نصائح هامة من الحماية المدنية لتجنب الحرائق

حريق
حريق
رامي المهدي

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق، تجدد أجهزة الحماية المدنية تحذيراتها بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة في أماكن تخزين المحاصيل والمواد سريعة الاشتعال. 

ويأتي ذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق هائل اندلع بشونة كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وتشمل النصائح ما يلي: 

تجنب تخزين المواد سريعة الاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

عدم إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من الأراضي والمحاصيل أو أماكن تخزين الكتان والقش.

توفير طفايات حريق أو مصدر مياه قريب في أماكن التخزين لاستخدامه عند الضرورة.

التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم تحميلها فوق طاقتها.

إزالة الحشائش الجافة والمخلفات القابلة للاشتعال من محيط أماكن التخزين.

الاتصال الفوري بالحماية المدنية عند ملاحظة أي دخان أو حريق، وعدم محاولة إخماده إذا كان خارج نطاق السيطرة.

الالتزام بإجراءات السلامة وترك مسافات آمنة بين أماكن التخزين والمنازل والمنشآت المجاورة للحد من انتشار النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية تمكنت من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان تقع علي مساحة 10 قيراط بسبب ارتفاع الحرارة بعدما تم الدفع بـ 6 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتداد النيران إلي المنازل المجاورة بقرية ميت هاشم بمركز سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


 تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في ارض شونة كتان بنطاق قرية ميت هاشم بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وأفاد شهود عيان أن قوات الحماية المدنية نجحت بالتنسيق مع أهالي القرية في السيطرة على حريق في اقل من نصف ساعة تزامنا مع تصاعد الأدخنة إلي عنان السماء الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

دون وقوع خسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حرائق حريق اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

الارجنتين

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

المدرسة الصيفية

انطلاق المدرسة الصيفية لسفراء المناخ 2026 بجامعة الإسكندرية

ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي

جامعة العاصمة تنظم ورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي مع DAAD الألمانية

تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

لمواكبة المتغيرات .. تحرك جديد من الموتمر العام للمهندسين لتعديل قانون النقابة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد