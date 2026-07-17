تقارير: محمد صلاح يقترب من بشكتاش.. ومجدي عبد الغني يؤكد إتمام الصفقة

أثار الإعلامي مجدي عبد الغني الجدل بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن محمد صلاح أصبح لاعبًا في صفوف بشكتاش التركي، مؤكدًا أن الصفقة تمت بشكل نهائي.

محمد صلاح

وتتوافق تصريحات عبد الغني مع ما كشفه الصحفي الفرنسي سانتي أونا، الذي أفاد بوجود اتفاق شفهي بين محمد صلاح وبشكتاش، مع انتظار استكمال الإجراءات الرسمية للإعلان عن الصفقة.

ورغم تداول الخبر على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من نادي بشكتاش أو من محمد صلاح يؤكد إتمام التعاقد، لذلك يبقى الانتظار قائمًا لحين صدور البيان الرسمي من أحد الطرفين.