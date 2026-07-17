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جامعة العاصمة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2027/2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2027/2026

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2027/2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على إعداد كوادر علمية وبحثية متميزة، وتعزيز دورها في دعم البحث العلمي والابتكار، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.

وتدعو الجامعة جميع الراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية والانضمام إلى برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه إلى التقدم خلال الفترة المعلنة، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، عبر الموقع الإلكتروني:
https://pgs.capu.edu.eg/

مع استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لشروط كل كلية وبرنامج.

وتوفر جامعة العاصمة بيئة تعليمية وبحثية متطورة، تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وبرامج أكاديمية حديثة، ومعامل وتجهيزات متقدمة، بما يتيح للباحثين فرصًا حقيقية للإبداع والتميز العلمي، ويؤهلهم للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة التقديم للدراسات العليا عبر الرابط:
https://pgs.capu.edu.eg/

حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب، واستكمال بياناته الشخصية، ورفع المستندات المطلوبة، ثم متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتائج القبول.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الدراسات العليا تمثل حجر الأساس في بناء مجتمع المعرفة وصناعة المستقبل، ومن هذا المنطلق تواصل جامعة العاصمة تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية لتقديم تعليم عالي الجودة يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات التنمية المستدامة، ونرحب بجميع الباحثين والطامحين إلى التميز العلمي، وندعوهم للانضمام إلى منظومة أكاديمية تؤمن بالإبداع والابتكار، وتسعى إلى إعداد باحثين قادرين على إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وأفاد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن جامعة العاصمة تحرص على توفير تجربة متكاملة لطلاب الدراسات العليا، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتيسير إجراءات التقديم، ودعم البحث العلمي في مختلف التخصصات، كما نعمل باستمرار على توفير بيئة بحثية محفزة تُمكن الباحثين من إنتاج معرفة علمية رصينة، وتعزز فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على المنافسة والإسهام في تحقيق التنمية والابتكار.

وتؤكد الجامعة أن التقديم يتم بالكامل بصورة إلكترونية، ويُنصح المتقدمون بالاطلاع على دليل التقديم واتباع خطوات إنشاء الحساب وإدخال البيانات واستكمال المستندات المطلوبة لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

جامعة العاصمة الدراسات العليا سوق العمل

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