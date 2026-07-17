إعلام الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 11 حتى 17 يوليو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء أنشطة هذا الأسبوع، بلقاء مع وزير الطيران المدني لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الطيران المدني من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن.

ويأتي المشروع في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر، فضلًا عن دعم موقع مصر الجغرافي المتميز كمحور رئيسي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُشيرًا إلى أهمية البناء على الدروس المستفادة من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، سعيًا لسرعة دخول مختلف المشروعات المقترح تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الخدمة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في استخدام المكونات محلية الصنع في تنفيذ مختلف المشروعات، بما يدعم جهود توطين الصناعات والمنتجات المحلية المرتبطة بالمشروعات الخدمية والتنموية.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، حيث أشار إلى الحرص الشديد على المتابعة المستمرة للمشروع انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي يمثلها في الساحل الشمالي الغربي، مع الاهتمام بالمضي قدمًا نحو تنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أكد تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وعقد رئيس الوزراء لقاءً مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث أكد اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة الرياضية ودعم وتشجيع مختلف الفرق الرياضية المصرية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج، للاستفادة بالحماية الاجتماعية تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدًا حرص الحكومة على دمج الفئات المستهدفة كافة في منظومة التأمينات الاجتماعية؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم ركائز التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، وجه بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور نهائي لهذه المبادرات التحفيزية لاستفادة هذه الشرائح من الحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، على أن يُعرض هذا التصور على مجلس الوزراء لإقراره.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لرئيس الوزراء لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولويات هذه المرحلة توافر السلع المختلفة وتوازن الأسعار في الأسواق.

وشدد على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، وتوفير منافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار.

كما وجه بصياغة خطة تنفيذية بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين.

وأجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات المنوفية والجيزة والبحيرة، حيث أكد أن قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة وفق رؤية الدولة واستراتيجيتها للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، سعيًا لسد احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مزرعة "العمار" لتنمية الثروة الحيوانية، ومزارع ومحطات فرز وتعبئة شركة "بلكو" للإنتاج الزراعي بمدينة السادات، إلى جانب محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شهدت الجولة زيارة لمدينة العلمين الجديدة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إلى جانب جولة ميدانية بمركز مارينا السياحي، مؤكدًا أن ما تشهده المدينة اليوم يؤكد أننا أمام مدينة متكاملة بكل المقاييس، وليست مجرد مدينة ساحلية أو موسمية، بل مدينة للحياة على مدار العام.