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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحظات رعب داخل قطار VIP بعد تهشم النافذة وإصابة راكبة في سوهاج| تفاصيل

قطار
قطار
رامي المهدي

تحولت رحلة القطار رقم 976 VIP المتجه من القاهرة إلى الأقصر إلى لحظات من الرعب، بعدما تعرض للرشق بالحجارة أثناء مروره بالقرب من مزلقان محطة البلينا بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى تهشم زجاج إحدى العربات وإصابة راكبة بشظايا الزجاج وسط حالة من الذعر بين المسافرين.

وحسب المعلومات الأولية، أقدم مجهولون على إلقاء الحجارة تجاه القطار أثناء سيره، لتصيب إحدى القذائف العربة رقم 12، ما تسبب في تحطم نافذة العربة بالكامل وتناثر شظايا الزجاج داخلها، في مشهد أثار الفزع بين الركاب، خاصة مع سرعة القطار.
 

وأسفرت الواقعة عن إصابة سيدة كانت تجلس بجوار النافذة المتهشمة، حيث أصيبت بشظايا الزجاج المتطاير، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها داخل القطار، قبل أن تستكمل الرحلة بعد التأكد من عدم وجود إصابات أخرى بين الركاب.

وفور وقوع الحادث، أُخطرت الجهات المختصة التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتورطين في رشق القطار بالحجارة تمهيدًا لضبطهم ومحاسبتهم وفقًا للقانون.


 وتتكرر حوادث رشق القطارات بالحجارة بين الحين والآخر، رغم ما تمثله من خطر بالغ على حياة الركاب، إذ لا تقتصر أضرارها على إتلاف ممتلكات هيئة السكك الحديدية، بل قد تتسبب في إصابات خطيرة أو وقوع كوارث تهدد سلامة المواطنين.

وتجدد الواقعة الدعوات إلى تكثيف حملات التوعية في القرى والمناطق المحيطة بخطوط السكك الحديدية، مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم على مرتكبي هذه الأفعال، حفاظًا على أرواح الركاب وصونًا لأحد أهم مرافق النقل.

رحلة القطار الأقصر القاهرة سوهاج محطة البلينا

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