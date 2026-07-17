عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

طرحت منصات التجارة الإلكترونية وجهات غير رسمية هاتف "جالاكسي زد فولد 8 أولترا" (Galaxy Z Fold 8 Ultra) المرتقب من شركة سامسونج (Samsung) للبيع المبكر قبل إعلان الشركة الرسمي عنه، مقابل مبالغ مالية قياسية بلغت 13,000 دولار أمريكي للنسخ التجريبية المسربة.

رصد النسخ المسربة على منصات البيع الإلكتروني

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد سنترال" (Android Central) التقني المتخصص، ظهرت قوائم بيع غير مصرح بها لجهاز Galaxy Z Fold 8 Ultra الذي لم تكشف عنه سامسونج حتى الآن للجمهور.

وأفاد الموقع في تقريره بأن هذه الأجهزة المتداولة هي نماذج اختبارية أولية (Prototypes) تم تسريبها من سلاسل التوريد أو قنوات التطوير الداخلي الخاصة بالمصانع، وجرى عرضها عبر بعض منصات البيع الفردية والمزايدات الرقمية الشهيرة.

وأوضحت التقارير الفنية أن السعر المطلوب للحصول على هذه النسخة المسربة يصل إلى 13,000 دولار، وهو رقم يتجاوز أضعاف السعر المتوقع للهاتف عند إطلاقه الرسمي في الأسواق. وتستهدف هذه المبيعات غير القانونية فئة جامعي المقتنيات التقنية النادرة والمراجعين الذين يسعون للحصول على السبق الحصري قبل المؤتمرات الصحفية لسامسونج.

المواصفات الفنية المرصودة في الأجهزة المعروضة

وكشفت بيانات القوائم المسربة المصاحبة لعملية البيع عن بعض الخصائص العتادية لهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra؛ حيث يتميز الجهاز بتصميم فائق النحافة مقارنة بالطرازات السابقة، مع شاشة مرنة داخلية أكبر حجماً ومفصلة ميكانيكية محدثة بالكامل تقلل من مظهر الفجوة بشكل نهائي عند إغلاق الجهاز، بالإضافة إلى تزويده بمنظومة كاميرات متطورة مدمجة في الغطاء الخلفي.

وأشار التقرير إلى أن حيازة هذه النسخ الاختبارية تنطوي على مخاطر برمجية وتقنية جسيمة؛ حيث تعمد شركة سامسونج في كثير من الأحيان إلى تتبع الأرقام التسلسلية (IMEI) لهذه الأجهزة المسربة والقيام بقفلها برمجياً عن بُعد (Remote Brick) لجعلها غير صالحة للاستخدام تماماً، فضلاً عن افتقار هذه النسخ لنظام تشغيل مستقر أو دعم فني وضمان رسمي من الشركة.

موقف سامسونج وموعد الإطلاق الرسمي المنتظر

ونوه الموقع بأن شركة سامسونج لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن هذه التسريبات وعمليات البيع غير المشروعة المكتشفة، وتواصل فرض سياسة تكتم صارمة حول سلسلة هواتفها القابلة للطي الجديدة، وسط توقعات صناعية واسعة بأن تقوم الشركة بملاحقة القنوات المتسببة في هذا التسريب قانونياً لحماية حقوق الملكية الفكرية والسرية التجارية لأجهزتها الرائدة.

ومن المنتظر أن تعلن سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra بشكل رسمي إلى جانب بقية أجهزة السلسلة خلال حدثها السنوي "جالاكسي أنباكد" (Galaxy Unpacked) المخطط إقامته في وقت لاحق، حيث ستكشف حينها عن الأسعار الحقيقية الموجهة للمستهلكين ومواعيد التوفر الفعلي في منافذ البيع ومحلات التجزئة المعتمدة حول العالم.