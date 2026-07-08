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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تحدد موعد Galaxy Unpacked 2026 القادم

Galaxy Unpacked 2026
Galaxy Unpacked 2026
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا موعد فعالية Galaxy Unpacked 2026، التي ستكشف خلالها عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي إلى جانب مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء. 

ومن المقرر أن تقام فعالية سامسونج في 22 يوليو بمدينة لندن، في خطوة تمثل تغييرا لموقع الحدث مقارنة بالأعوام السابقة.

وسيبث الحدث مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج، ومنصة غرفة أخبار سامسونج Samsung Newsroom، بالإضافة إلى القناة الرسمية للشركة على “يوتيوب”، على أن ينطلق في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت بريطانيا.

هواتف قابلة للطي وتجارب ذكاء اصطناعي جديدة

وفي تدوينة رسمية، أوضحت سامسونج أن الحدث لن يركز فقط على تصميمات الهواتف القابلة للطي، بل سيستعرض أيضا تجارب برمجية جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن الجيل المقبل من أجهزة Galaxy سيجمع بين "القدرات الذكية والتصميمات المبتكرة" لتقديم تجارب أكثر تخصيصا وتكيفا مع المستخدم، ووضع معيار جديد لعصر الذكاء الاصطناعي

Galaxy Z Fold 8 Ultra

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ثلاثة هواتف قابلة للطي بدلا من اثنين

ووفقا للتسريبات، تستعد سامسونج هذا العام للكشف عن ثلاثة هواتف قابلة للطي، بدلا من هاتفين كما جرت العادة في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة:

- Galaxy Z Fold 8 Ultra: الذي سيكون الهاتف الرائد ضمن الفئة القابلة للطي بتصميم الكتاب.
- Galaxy Z Flip 8: الموجه لمحبي الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الصدفي.
- هاتف جديد يرجح أن يحمل اسم Galaxy Z Fold 8 أو Galaxy Z Fold Wide، وفقا لبعض التسريبات.

ويتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بتصميم أعرض وأقصر قليلا من هواتف Fold الحالية، مع مظهر يقترب من هواتف Microsoft Surface Duo وOppo Find N2، ما يجعله مختلفا عن بقية هواتف سامسونج القابلة للطي.

كما تشير التقارير إلى أن هذا الهاتف قد يمثل خطوة استباقية قبل إطلاق آبل لأول هاتف آيفون قابل للطي، المتوقع الكشف عنه في وقت لاحق من العام.

Galaxy Z Flip 8

تحسينات على الشاشة وتقليل أثر الثنية

ولا تشير التسريبات إلى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي لسلسلة الهواتف القابلة للطي، لكن Galaxy Z Fold 8 Ultra قد يحصل على واحدة من أبرز الترقيات، وهي تقليل ظهور الثنية في الشاشة الداخلية المرنة.

وبحسب أحدث التسريبات، سيستخدم الهاتف تقنية مشابهة لتلك الموجودة في هاتف Oppo Find N6، والتي ساهمت في تقليل أثر الثنية بشكل ملحوظ، ورغم أن الشاشة لن تصبح خالية تماما من الثنية، فإن التحسينات ستكون واضحة مقارنة بالأجيال السابقة.

زيادات متوقعة في الأسعار

في المقابل، قد تأتي هذه التحسينات مصحوبة بارتفاع في الأسعار، وتشير التوقعات إلى أن سعر Galaxy Z Fold 8 Ultra قد يبلغ نحو 2500 دولار، مع زيادة إضافية للطراز المزود بسعة تخزين 1 تيرابايت مقارنة بالجيل الحالي.

كما يتوقع أن يرتفع سعر Galaxy Z Flip 8 بنحو 200 دولار مقارنة بسابقه.

ويرجح أن يعود هذا الارتفاع إلى استمرار أزمة نقص رقائق الذاكرة، وهي المشكلة التي لا تزال تؤثر في تكاليف تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وسط توقعات باستمرارها خلال الفترة المقبلة.

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