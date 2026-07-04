بزيادة ضخمة.. تسريب يكشف أسعار هواتف سامسونج وساعاتها الذكية القادمة

كشف تسريب جديد عن الأسعار الأوروبية المرتقبة لأجهزة سامسونج المنتظر الإعلان عنها خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب هذا الشهر، حيث تشير المعلومات إلى أن جميع الأجهزة القادمة، سواء الهواتف القابلة للطي أو الساعات الذكية، ستشهد زيادات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالجيل الحالي.

وبحسب التسريب، تستعد سامسونج للكشف عن ثلاثة هواتف قابلة للطي، هي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8، إلى جانب ساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2.

أسعار Galaxy Z Flip 8

سيبدأ سعر هاتف Galaxy Z Flip 8 من 1299 يورو (حوالي 1486 دولارا) لنسخة 256 جيجابايت، بزيادة قدرها 100 يورو مقارنة بالجيل السابق، بينما ستبلغ تكلفة إصدار 512 جيجابايت نحو 1499 يورو (حوالي 1715 دولارا)، بزيادة تصل إلى 180 يورو.

هاتف Galaxy Z Flip 8

أسعار Galaxy Z Fold 8

أما إصدار Galaxy Z Fold 8، فمن المتوقع أن يبدأ سعره من 1999 يورو (حوالي 2287 دولارا) للإصدار المزود بسعة 256 جيجابايت، بينما سيبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت نحو 2199 يورو (حوالي 2516 دولارا)، في حين ستصل نسخة 1 تيرابايت إلى 2599 يورو (حوالي 2973 دولارا).

هاتف Galaxy Z Fold 8

سعر Galaxy Z Fold 8 Ultra الأغلى في السلسلة

وسيكون Galaxy Z Fold 8 Ultra الأعلى سعرا ضمن التشكيلة الجديدة، إذ تشير المعلومات إلى أن سعر نسخة 256 جيجابايت سيبلغ 2199 يورو (حوالي 2516 دولارا) بزيادة 100 يورو، بينما سترتفع نسخة 512 جيجابايت إلى 2399 يورو (2745 دولارا) بزيادة 180 يورو، في حين ستصل نسخة 1 تيرابايت إلى 2799 يورو (حوالي 3202 دولارا)، أي بزيادة تصل إلى 280 يورو مقارنة بالإصدار السابق.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

زيادة أسعار الساعات الذكية

ولم تقتصر الزيادات على الهواتف، إذ ستشهد سلسلة Galaxy Watch 9 أيضا ارتفاعا في الأسعار يصل إلى 50 يورو، حيث ستأتي الأسعار المتوقعة على النحو التالي:

- Galaxy Watch 9 مقاس 40 ملم بلوتوث بـ 409 يورو (468 دولارا)، بزيادة 40 يورو مقارنة بـ Galaxy Watch 8 .

- Galaxy Watch 9 مقاس 44 ملم بلوتوث بـ439 يورو (502 دولارا)، بزيادة 30 يورو مقارنة بـ Galaxy Watch 8.

- Galaxy Watch 9 مقاس 40 ملم (LTE) بسعر 459 يورو (525 دولارا)، بزيادة 50 يورو مقارنة بـ Galaxy Watch 8.

- Galaxy Watch 9 مقاس 44 ملم (LTE) بـ489 يورو (559 دولارا)، بزيادة 30 يورو مقارنة بـ Galaxy Watch 8.

- أما Galaxy Watch Ultra 2 المزودة باتصال LTE ستأتي بسعر 749 يورو (857 دولارا)، بزيادة 50 يورو مقارنة بالإصدار الأصلي من Galaxy Watch Ultra الذي أطلق في عام 2024.