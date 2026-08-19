حصار تحت الأرض .. انهيار منجم ذهب في أفريقيا الوسطى يُسفر عن مصرع 30 عاملًا

انهار منجم ذهب، أمس الثلاثاء، في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل 30 عامل منجم على الأقل، وبقاء آخرين محاصرين، وفقًا لما أفادت به السلطات والسكان.

ووفقًا لفلوريان غاغويندي، أحد عمال المناجم الناجين، انهار المنجم، الذي يعتمد على أساليب التعدين التقليدية البسيطة، صباح الثلاثاء في منطقة أبا التابعة لمحافظة نانا-مامبيري، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تبحث عن عمال مناجم آخرين يُعتقد أنهم محاصرون، لكن فرص العثور عليهم أحياء "تتضاءل".

وقال نائب رئيس بلدية المحافظة، سليمان بي، إن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا، على مدار عدة ساعات، من انتشال 30 جثة من تحت أنقاض المنجم المنهار، وأن عمال المناجم المصابين يتلقون العلاج.

وقال بي: "إنه لأمر مروع، ونحن نناشد المنظمات وكل من يملك النوايا الحسنة المساعدة في انتشال من لا يستطيعون الخروج من تحت الأنقاض".

أظهرت لقطات مصورة، يُعتقد أنها من موقع الحادث، عمليات إنقاذ فوضوية.

وظهر عمال المناجم، ومعظمهم من الشبان والشابات الملطخين بالطين، وهم ينتشلون جثة من الحفرة، بينما كان عشرات العمال الآخرين متناثرين في أرجاء الموقع الشاسع، وبعضهم يصرخ طلبًا للمساعدة.

وقدّم المتحدث باسم الحكومة في أفريقيا الوسطى إيفاريست نغامانا، تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن السلطات "تبذل قصارى جهدها لتقديم الإغاثة والمساعدة" للمتضررين.