هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

وسط متاهة ملاحقة ملوك مصر الفرعونية القديمة قررنا الخروج من هذه المتاهة هذا الأسبوع بل الخروج عن المألوف بقصة زواج تسببت فى تغير دين دولة بأكملها عبارة تفجع من يقرأها ولكن حدثت بالفعل وذلك عندما قرر الملك هنرى الثامن الزواج من آن بولين وهو متزوج من كاثرين ؟ من هو هنرى الثامن وآن بولين و كاثرين؟ وما هى أصل الحكاية هيا بنا نتعرف على قصة جديدة.

وُلد هنري الثامن في 28 يونيو 1491، في جرينتش ، بالقرب من لندن، إنجلترا ) كان ملك إنجلترا ( 1509-1547 ) الذي شهد بدايات عصر النهضة الإنجليزية والإصلاح الإنجليزي.

كان هنري الابن الثاني لـهنري السابع ، أول ملوك أسرة تيودور، وإليزابيث، ابنة إدوارد الرابع ، أول ملوك سلالة يورك قصيرة العمر. عندما توفي شقيقه الأكبر، آرثر، عام 1502، أصبح هنري ولي العهد.

بعد توليه العرش تزوج هنري الثامن من أميرة إسبانية اسمها كاثرين أراغون، أرملة أخوه آرثر واستمرت هذه الزيجه لمدة 18 سنة لكن لم يشاء القدر لهم إلا بإنجاب بنت وحيدة اسمها ماري.

وكان هذا شىء غير محبب فى ذلك الوقت وكان من الضرورى وجود وريث ذكر للعرش و موضوع مصيري؛ لإن غياب ولي العهد ووريث العرش كان ممكن يفتح باب من الصراعات والنزاعات على الحُكم ويهدد استقرار الدولة وأمنها.

ومن هنا بدأ القلق يسيطر على الملك هنري الثامن وأقتنع أن زواجه من الأميرة كاثرين ممكن يكون مخالف لإرادة الله، لأنها كانت في الأصل أرملة أخوه الأكبر آرثر أمير ويلز.

و بدأ الملك هنري الثامن بذلك يستخدم هذه الحُجة الدينية كمبرر لطلب الطلاق من الأميرة كاثرين، ولكن الحقيقة أن السبب الأقوى وراء طلبه هذا هو ظهور ست آخرى في حياته.

فكان هناك شابة في القصر الملكي تدعى آن بولين من سيدات البلاط الملكي وكانت شقيقة عشيقته ماري فى الأصل ، لفتت انتباهه بشخصيتها وطموحها، فأحبها وشغفه حبها ولكنه لم يعلم أن طموح آن أكبر بكثير من أن تكون مجرد عشيقة وهى تطمح أن تصبح ملكة إنجلترا و فوجئ بإنها رافضة تكون عشيقة وبس.

و مع تزايد ملل هنري من علاقته بماري، بدأت عيناه تتجه نحو أختها الصغرى. كانت آن أصغر سنًا، تحظى بشعبية كبيرة، ولم تكن تحمل السمعة السيئة التي لطخت سمعة ماري. بالنسبة لشخص يعتبر نفسه موسيقيًا بارعًا، كانت مغنية وعازفة موهوبة مثل آن بولين بمثابة كنز ثمين. ولكن كان والدها رجل بلاط طموحًا، وقد سمح بالفعل لإحدى بناته بالتضحية بشرفها من أجل طموحه، لذا من المؤكد أنه لن يمانع إذا سعى الملك وراء ابنته الأخرى. عندما اكتشف هنري أن آن وهنري بيرسي، إيرل نورثمبرلاند المذكور آنفًا، قد خطبا بالفعل، أمر وزيره الكاردينال وولسي بفسخ الخطوبة. يبدو أن الزوجين كانا مغرمان ببعضهما بشدة، إذ تمت خطبتهما رغم أن كليهما كان مخطوبًا لآخرين، لكن لم يخطر ببال الملك أبدًا أن يفكر في مشاعرهما. كان يريد شيئًا، وعندما يريد شيئًا، يُمنح له، بكل بساطة.

رفضت آن محاولاته للتقرب منها في البداية، ربما لأنها كانت لا تزال تعاني من ألم فراق هنري بيرسي. لكن هنري لم يرَ الأمر كذلك. كان صيادًا، وكانت هذه أيلًا يطارده - كان الأمر مجرد لهو في البداية. بدأ يلح عليها بشدة، فأرسل إليها ما لا يقل عن 17 رسالة غرامية مليئة بصور الحب العذري التقليدية، واصفًا نفسه بخادم آن. عندما ردت عليه بأنها هي من يجب أن تُعتبر خادمته، أسعد هذا هنري. ففي تقاليد الحب العذري، يكون الرجل خادمًا للمرأة. وبإصرارها على أنها الخادمة، منحت آن نفسها نوعًا جذابًا من التناقض بين الجنسين، مما أشبع غرور هنري المتسلط. في النهاية، قرر أن الطريقة الفرنسية قد تروق لها - يمكنها أن تكون عشيقته الرسمية. لكنها رفضت مرة أخرى.

وأصرت آن بذكائها وأنوثتها الطاغية أن تقنع الملك هنرى الثامن بالزواج الرسمى منها وذلك عندما وعدته بخلفة ولي عهد ذكر يضمن له استمرار سلالة أسرة تْيُودُور على العرش .

ونجحت آن أن تلعب جيداً على نقاط ضعف هنرى بهذا الموضوع الذى جعله يتمسك بيها أكتر، ويبدأ يبحث عن طريقة ينهي بيها جوازته الأولى فى أسرع وقت.



كان هنري في ذلك الوقت يُدبّر سرًا للتخلص من زوجته والزواج من أخرى ليُنجب وريثًا. وكان أيضًا مُغرمًا تمامًا بآن بولين، التي ربما لم تكن تُبادله نفس الشعور، على الأقل ليس بعد. بدأت فكرة تتبلور في ذهنه تدريجيًا أنه ربما يستطيع جعل آن ملكةً بدلًا من أميرة أجنبية. فتقدم لخطبتها في وقت ما حوالي رأس السنة الميلادية عام ١٥٢٧، وهذه المرة، لم تستطع آن الرفض. جميعنا نعرف ما حدث بعد ذلك - حاول هنري جاهدًا الحصول على الطلاق طوال السنوات الخمس التالية، حتى أعلن نفسه رئيسًا للكنيسة في إنجلترا ليتمكن من إصدار أمر ببطلان زواجه الأول.

مع انحسار غشاوة الحب، بدأت عيوب آن تتضح لهنري. فبدلاً من الطفل الذي كان يتوقعه، كانت طفلتها الأولى فتاة. وبدأ ذكاؤها يزعجه، وتجرأت على مجادلته، خاصةً عندما كان يواعد نساء أخريات. بدأ يدرك أن هوسه بآن، بدلاً من أن يكسبه مصداقية دولية، جعله أضحوكة ونفر حلفاءه الدوليين. بالطبع، بالنسبة لشخص مغرور مثل هنري، لم يكن هو من جعل نفسه أضحوكة، بل لا بد أن آن قد أغوته بالسحر. لم تعد عاداتها الأوروبية جذابة. الآن، جعلت هنري يتساءل عما إذا كانت تعتقد حقاً أنها أفضل منه.

بالطبع، تغلب جنون العظمة على هنري.

لم يكن يطيق المنافسين، فبدأ علاقة غرامية مع إحدى خادمات آن، جين سيمور ، التي لم يكن لها معجبون يُذكرون، وكانت تُدرَّب على كيفية استمالة غرور الملك الهش. لا شك أن افتقارها للجمال والتعليم جعل هنري يشعر بالأمان.

و لم يعد هنرى يرغب في امرأة مثيرة، بل في امرأة تُطيعه ويسيطر عليها. ويتضح هذا جليًا في زواجه اللاحق من كاثرين هوارد، التي استمالت غروره وجعلته يشعر بالشباب، ثم جعلته يشعر بالغباء، ففقدت حياتها بسبب ذلك.

فقدت آن بولين حياتها في مايو من عام 1536، وتزوج هنري من جين بعد أسبوع تقريبًا. ورغم أن الشعب الإنجليزي كان يصف آن بـ"عاهرة الملك"، إلا أن زواجه المتسرع منها وسلوكه اللاحق حسّنا صورتها نوعًا ما، إذ أدرك الناس أن صعودها وسقوطها كانا نتيجة نزوات الملك وغروره. وقد مهدت فترة حكمها الطريق للإصلاح الديني، وأصبحت ابنتها، بلا منازع، أعظم ملكة عرفتها إنجلترا( الملكة اليزابيث). ولم تكن علاقتها بهنري فاشلة تمامًا، فكما يقول ديفيد ستاركي في كتابه "الملكات الست"، "جعلته آن، للمرة الأولى والأخيرة في حياته، يقع في الحب الحقيقي".