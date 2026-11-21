قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن محاولات إقامة "حزام صحي" حول روسيا وعزلها ستكلف المبادرين بمثل هذه الإجراءات "ثمنًا باهظًا".
وأضافت زاخاروفا - في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم /الجمعة/، رداً على قرار السلطات الإستونية إغلاق نقاط التفتيش المتبقية على الحدود مع روسيا، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "اتخذت السلطات الإستونية، في العشرين من نوفمبر، قرارًا بإغلاق نقاط العبور المتبقية على الحدود مع روسيا".
وتابعت "تعد هذه الخطوة من جانب تالين، التي اتخذت بذريعة (محاولة إضرام نار فاشلة) في منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الإستوني، زعم أن الاستخبارات الروسية دبرتها، خطوة تصادمية سافرة، وتندرج في سياق المحاولات الرامية إلى تصعيد العلاقات مع بلادنا والأوضاع في منطقة البلطيق بشكل عام إلى أقصى درجة"، معتبرة أن "الإغلاق الأحادي الجانب للمعابر ينتهك حقوق ومصالح شريحة كبيرة من المواطنين الروس في الخارج".
وقالت زاخاروفا: "سيكون لهذا القرار عواقب وخيمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في المناطق الحدودية لإستونيا نفسها.. ومن الواضح أنه اتٌخذ على عجل، دون أي مشاورات مع موسكو، ونحن على ثقة من أن محاولات إقامة "طوق صحي"، حول روسيا وعزلها ستكلف أصحابها ثمنا باهظا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح رئيس حرس الحدود الحكومي في لاتفيا، جونتيس بوياتس، بأن إغلاق نقاط التفتيش الإستونية سيؤدي إلى زيادة طوابير الانتظار على الحدود اللاتفية الروسية، مشيرا إلى أن جزءا من الأشخاص الذين كانوا يعبرون الحدود بالمركبات عبر إستونيا سيحاولون المرور عبر لاتفيا.
وكانت الحكومة الإستونية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع روسيا اعتبارًا من 1 ديسمبر.
وقال رئيس الوزراء كريستين ميخال: "سيتم تعليق حركة المرور على جميع المعابر الحدودية: نارفا-1، نارفا-2، كويدولا، لوهاما، وساتسي".
وأضاف أن السلطات ستراجع إمكانية رفع القيود خلال 6 أشهر من منظور الأمن القومي.