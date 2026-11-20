واصل وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، رئيس اللجنة ووزير الخارجية السابق، وعضوية النائبة سحر البزار، وكيلة اللجنة، والنائبة منى قشطة، عضو اللجنة، برنامج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس 19 نوفمبر، بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية البريطانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشملت اللقاءات ستيفن داوتي، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، وبريتي باتيل، القيادية بحزب المحافظين ووزيرة الداخلية السابقة، واللورد بورفيس، القيادي بحزب الديمقراطيين الأحرار، وكارين برادلي، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني.

شكري: استئناف الزيارات البرلمانية يعزز الحوار والتفاهم بين القاهرة ولندن

تناولت اللقاءات مسار العلاقات المصرية البريطانية وسبل تطويرها، وأهمية استمرار التشاور السياسي بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب النائب سامح شكري عن ارتياحه لاستئناف الزيارات البرلمانية بين البلدين، مؤكدا أهمية اللقاءات التي عقدها الوفد مع أعضاء مجلسي العموم واللوردات في إتاحة الفرصة للتعرف على رؤى مختلف التيارات السياسية البريطانية، وطرح وجهة النظر المصرية بشأن القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأشار إلى أن التواصل المباشر بين البرلمانيين يدعم الحوار القائم على المستوى الحكومي، ويسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين مصر والمملكة المتحدة.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية يستعرض تطورات الأوضاع الداخلية والإنجازات المصرية

واستعرض سامح شكري أبرز التطورات على الساحة الداخلية المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، رغم التحديات الجسيمة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة وتداعياتها المباشرة على مصر.

دعوة لتعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة

وفي الملف الاقتصادي، حرص رئيس لجنة العلاقات الخارجية على تشجيع الجانب البريطاني على زيادة استثماراته في مصر، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن تعزيز الاستثمارات البريطانية يحقق مردودا إيجابيا لاقتصادي البلدين، في ضوء ما توفره السوق المصرية للشركات البريطانية من فرص للنمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، إلى جانب دور هذه الاستثمارات في دعم جهود التنمية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.

القضية الفلسطينية والسودان وخفض التصعيد على رأس المناقشات الإقليمية

وتبادل الوفد البرلماني مع الجانب البريطاني وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في السودان.

واستعرض الوفد الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، ودعم تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، كما تناولت المناقشات التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون المصري البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

شكري: مصر تستضيف نحو 11 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرز سامح شكري استضافة مصر نحو 11 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة، يعيشون جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين في مختلف المدن والقرى، بما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف.

كما بحث الوفد مجالات التعاون بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية.

الوفد البرلماني يثير صعوبات حصول المصريين على التأشيرات البريطانية

وتطرق الوفد إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين المصريين في الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة، ومن بينهم الطلاب الراغبون في استكمال دراستهم بها.

وأكد شكري أهمية تيسير حركة الأفراد بين البلدين، لما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التواصل الثقافي والتعليمي والمجتمعي، وبناء روابط ممتدة بين الشعبين المصري والبريطاني.

شكري يتطلع لاستقبال وفد برلماني بريطاني في مصر ديسمبر المقبل

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أهمية انتظام التواصل بين البرلمانين المصري والبريطاني، معربا عن تطلعه إلى استقبال وفد برلماني بريطاني في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة لمواصلة النقاش بين أعضاء البرلمانين بشأن القضايا التي طُرحت خلال لقاءات لندن، وبحث مجالات التعاون بين اللجان المعنية في الجانبين.