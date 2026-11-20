رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مازحًا، على سؤال صحفية، بشأن: «احتمالات تجدد الحرب مع إسرائيل وواشنطن»، قائلًا: «لن تقع حرب الليلة».

وجاءت إجابة عراقجي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق «تليجرام»، وذلك خلال زيارته معرض «إيران ميتافو» في العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملف الحد من التسلح النووي، معربًا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأشار إلى صعوبة الاتفاق على خفض الترسانات النووية إلى النصف، معتبرًا أن الأسلحة النووية تمثل وسيلة للردع، في ظل التحديات الأمنية الدولية.