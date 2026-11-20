أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات، تناولت تطورات العلاقات مع إيران، والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، ونتائج الانتخابات النصفية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها واشنطن خلال جولته الآسيوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب عودته من الصين، حيث شارك في قمة ثلاثية جمعته بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد ترامب أن طهران ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق شكلي أو مؤقت، قائلًا: «نريد اتفاقًا حقيقيًا وليس مزيفًا مع إيران»، في إشارة إلى تمسك إدارته بشروط تضمن تحقيق أهدافها من أي تفاهم محتمل مع الجانب الإيراني.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين واشنطن وطهران قائمة بشأن الملفات الأمنية والنووية، رغم الإشارات المتكررة إلى رغبة الطرفين في التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار ترامب إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، معتبرًا أن اتجاه الأسعار نحو التراجع يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي والمستهلكين.

كما انتقد مستويات أسعار الفائدة، واصفًا إياها بأنها مرتفعة للغاية، في موقف يعكس استمرار ضغوطه على السياسة النقدية الأمريكية.

وفي الشأن الداخلي، أقر ترامب بأن الأمريكيين ليسوا سعداء بما جرى في الانتخابات النصفية، وذلك في أعقاب نتائج انتخابية شكلت تحديًا سياسيًا لحزبه الجمهوري، وأثارت تساؤلات بشأن توجهات الناخبين ومستقبل التوازنات السياسية داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق جولته الآسيوية، أشاد ترامب بالاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها اتفاقيات عظيمة، في إشارة إلى تفاهمات تجارية مع عدد من الدول الآسيوية، بينها تايلاند والفلبين.