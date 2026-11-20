نجحت علامة «دينزا» الفاخرة التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية في استعراض القدرات الهندسية لسيارتها الهجينة القابلة للشحن «دينزا B5»، بعدما تمكنت من سحب طائرة ركاب عملاقة من طراز «بوينج 747-400» يبلغ وزنها نحو 180 طنًا على عجلتين فقط.

وأجري هذا الاختبار الاستثنائي في مطار «دانسفولد» بالمملكة المتحدة باستخدام قضيب سحب صلب، ليعيد الصانع الصيني إحياء الإنجاز الشهير الذي حققته «فولكس فاجن طوارق» عام 2006، ولكن مع فارق جوهري تمثل في إزالة نصف عجلات السيارة والاعتماد على الطاقة الكهربائية الخالصة في عملية السحب.

تفاصيل اختبار سحب الطائرة على 3 مراحل وتوزيع الأحمال

نفّذ الاختبار كبير الفنيين في «بي واي دي» بالمملكة المتحدة، مارك جاليفانت، عبر 3 محاولات متدرجة قطعت خلالها السيارة مسافة إجمالية بلغت 1,600 متر (نحو ميل واحد).

وبدأت التجربة بسحب الطائرة على العجلات الأربع كاملة، ثم انتقل المهندسون إلى المحاولة الثانية بعد إزالة إحدى العجلات وإضافة أوزان موازنة داخل السيارة بلغت 2,000 كجم، قبل أن تختتم بالتحدي الأصعب عبر إزالة العجلتين اليمنيين بالكامل ورفع أوزان الموازنة الداخلية إلى 4,500 كجم لضمان تماسك الإطارين المتبقيين على الأسفلت، ما رفع الحمل المحسوب إلى 90 طنًا لكل عجلة.

التقنيات الهندسية ومنظومة القوة في «دينزا B5»

اعتمدت السيارة القياسية خلال العرض على نظام التعليق الهيدروليكي الذكي ذاتي التسوية «DiSus-P» الذي حافظ على توازن الهيكل واستقامته رغم غياب عجلتين من الجانب الأيمن، مدعومًا بهيكل معزز بنسبة 96% من الفولاذ عالي الصلابة.

وتعمل «دينزا B5» بمنظومة هجينة قابلة للشحن «DM-O» تجمع بين محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، لتولد في النسخة الأوروبية قوة إجمالية تبلغ 536 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 760 نيوتن-متر مع نظام دفع رباعي إلكتروني يوزع القوة بدقة على العجلات الملامسة للأرض.