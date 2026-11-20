في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية وأعاد تسليط الضوء على الترسانة النووية الروسية، خطفت حقيبة سوداء غامضة الأنظار خلال فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقدة في الصين، بعدما ظهرت برفقة أحد الضباط المرافقين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تأكيد رسمي من الضابط بأنها الحقيبة النووية المعروفة باسم «تشيجيت».

وجاء ظهور الحقيبة في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية واجتماعات تجمع قادة القوى الكبرى، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الحقيبة، والوظائف التي تؤديها، وما إذا كان ظهورها يحمل رسائل سياسية وعسكرية تتجاوز مجرد الإجراءات الأمنية المعتادة.

«هي بعينها».. حوار قصير يكشف سر الحقيبة النووية

بدأت القصة عندما بث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات لضابط في البحرية الروسية يسير ضمن الوفد المرافق لبوتين، حاملا حقيبة سوداء، قبل أن يتوجه إليه الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف بسؤال مباشر: «هل هذه هي الحقيبة النووية؟».

وجاء رد الضابط مقتضبا وحاسما: «نعم، هي بعينها»، في مشهد سرعان ما انتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأثار هذا التأكيد اهتماما واسعا، خاصة أن الحقيبة لا تظهر عادة بصورة واضحة أمام الكاميرات، رغم أنها ترافق الرئيس الروسي خلال تحركاته الداخلية والخارجية وفقا للبروتوكولات العسكرية والأمنية المعمول بها.

«تشيجيت».. حقيبة تتحكم في أخطر أسلحة العالم

تحمل الحقيبة اسم «تشيجيت» (Cheget)، نسبة إلى أحد جبال منطقة القوقاز، وتعود بدايات استخدامها إلى الحقبة السوفيتية، إذ دخلت الخدمة عام 1983، لتصبح جزءا أساسيا من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية.

ولا تقتصر وظيفتها على حمل وثائق أو أجهزة اتصال عادية، بل تمثل محطة اتصال مؤمنة تتيح للرئيس الروسي التواصل مع القيادات العسكرية العليا، وإرسال الأوامر المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية في حالات الطوارئ.

وترتبط الحقيبة بمنظومة القيادة النووية الروسية المعروفة باسم «كازبيك»، التي تتولى إدارة الاتصالات بين القيادة السياسية والعسكرية ومختلف أفرع القوات المسلحة المسؤولة عن الترسانة النووية، بما يشمل الصواريخ الأرضية والغواصات والقاذفات الاستراتيجية.

لكن على عكس الاعتقاد الشائع، لا تحتوي الحقيبة على زر سحري يؤدي الضغط عليه مباشرة إلى إطلاق الصواريخ النووية، وإنما توفر وسيلة اتصال وإصدار تعليمات مشفرة ضمن نظام عسكري معقد يضم عدة مستويات من القيادة والتنفيذ.

لماذا يحمل ضابط في البحرية الروسية الحقيبة؟

من التفاصيل اللافتة أيضا أن مهمة حمل الحقيبة النووية لا يتولاها بوتين بنفسه، وإنما تُسند إلى ضابط عسكري يرافقه في مختلف تحركاته.

ويرتبط اختيار ضباط البحرية الروسية لهذه المهمة بتقاليد عسكرية وبروتوكولات أمنية خاصة، تضمن بقاء منظومة الاتصال النووي بالقرب من الرئيس، وإمكانية استخدامها عند الضرورة بغض النظر عن مكان وجوده.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن روسيا تمتلك ثلاث حقائب من هذا النوع، ترتبط بالقيادة العليا، إذ تخصص للرئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، ضمن منظومة تهدف إلى تأمين الاتصالات وإدارة القرارات النووية.

هل ظهور الحقيبة يحمل رسالة إلى أمريكا والصين؟

اكتسب ظهور «تشيجيت» أهمية إضافية بسبب توقيته، إذ جاء خلال قمة دولية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، وهم قادة ثلاث قوى تمتلك ترسانات نووية ضخمة.

ويرى مراقبون أن إبراز الحقيبة أمام الكاميرات قد يحمل أبعادا رمزية تتعلق بتأكيد مكانة روسيا العسكرية وقدراتها النووية، خاصة في ظل التنافس الدولي المتصاعد والخلافات المتعلقة بالأمن والتسلح والنفوذ العالمي.

ومع ذلك، لا توجد أدلة مؤكدة على أن ظهور الحقيبة كان إشارة إلى رفع مستوى التأهب النووي الروسي أو استعداد موسكو لتنفيذ هجوم، إذ إن اصطحابها في تحركات بوتين إجراء أمني معتاد.

«كرة القدم النووية».. أمريكا تمتلك حقيبة مماثلة

ولا تنفرد روسيا بامتلاك هذه التكنولوجيا، إذ ترافق الرئيس الأمريكي أيضا حقيبة تعرف باسم «كرة القدم النووية» (Nuclear Football)، وتتيح له التواصل مع القيادات العسكرية وإصدار التعليمات المتعلقة باستخدام الترسانة النووية أثناء وجوده خارج البيت الأبيض.

وتختلف التفاصيل التقنية بين المنظومتين الروسية والأمريكية، لكنهما تشتركان في الهدف الأساسي، وهو ضمان استمرار قدرة القيادة السياسية على التواصل مع المؤسسات العسكرية المسؤولة عن الأسلحة النووية في مختلف الظروف.

أما الصين، فلا تتوافر معلومات علنية موثوقة تؤكد امتلاك رئيسها حقيبة مماثلة، في ظل السرية التي تحيط بتفاصيل منظومة القيادة والسيطرة النووية الصينية.